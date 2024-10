Ordentlicher Bundesparteitag der Partei dieBasis in Hirschaid

Vom 25. bis 27. Oktober 2024 findet der 5. Ordentliche Bundesparteitag der Basisdemokratischen Partei Deutschland, kurz dieBasis, im oberfränkischen Hirschaid statt. Dazu werden mehrere Hundert Parteimitglieder aus allen Bundesländern im Energiepark-Hirschaid erwartet. Neben zahlreichen Satzungsänderungen sollen der Bundesvorstand komplettiert und das Bundesschiedsgericht neu besetzt werden. Von politischer Tragweite ist der Beschluss zur Teilnahme an der Bundestagswahl 2025.

Schwerpunkte am ersten Tag (Freitag, 25. Oktober) sind die Berichte des Bundesvorstands und des Bundesschatzmeisters, die Entscheidung zur Teilnahme an der Bundestagswahl 2025 sowie Beschlussfassungen zu Satzungsänderungsanträgen.

Im Mittelpunkt des Parteitags stehen am Samstag (26. Oktober) Satzungsänderungsanträge, Sachanträge sowie weitere politische Anträge.

Am Sonntag (27. Oktober) finden Nachwahlen zum Bundesvorstand statt, bei denen ein stellvertretender Vorsitz, die Vertretung des Schatzmeisters sowie ein/e Beauftragte(r) für Medien & Kommunikation zu bestimmen sind. Weiterhin ist das Bundesschiedsgericht neu zu besetzen und es sind unterstützende Mediatoren zu wählen.

Das Besondere auf unserem Bundesparteitag wird diesmal der Einsatz einer Wahlsoftware unter echten Bedingungen sein. Eine Änderung des Parteiengesetzes ermöglicht zukünftig hybride Parteitage bzw. Wahlen mithilfe von digitalen Abstimmungssystemen. Da wir in unserer basisdemokratischen Partei kein Delegiertensystem haben, sind somit alle Mitglieder berechtigt, auch digital an parteiinternen Wahlen teilzunehmen. Das ist in Deutschland einzigartig und bei rund 19.000 Mitgliedern bundesweit eine echte Herausforderung. Die bei diesem Bundesparteitag gesammelten Erfahrungen werden evaluiert, um weiter an der Optimierung und der notwendigen Rechtssicherheit zu arbeiten.

Die Partei dieBasis hat sich aus der Mitte der Gesellschaft gegründet und zählt aktuell rund 19.000 Mitglieder mit einem Frauenanteil von ca. 50 % und damit der höchsten Frauenquote bei allen etablierten demokratischen Parteien in Deutschland. Sie folgt den Grundsätzen der Basisdemokratie und einer umfänglichen Transparenz. Jede Form von Extremismus wird abgelehnt. Aktive Bürgerbeteiligung, Volksabstimmungen, Offenlegung politischer Entscheidungsprozesse sowie Entflechtung von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik sind ihre zentralen Anliegen. (Siehe https://diebasis-partei.de/wahlen/programm/)