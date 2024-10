Kirche und Staat: Kamingespräch mit Norbert Kastner in Wüstenahorn

Mehr Einmischung oder Entweltlichung? Wie viel Kirche braucht unsere Gesellschaft? Gast: Heinrich Bedford-Strohm

Bis Oktober 2023 war er Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, bis November 2021 zusätzlich Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, und nun seit 2022 Vorsitzender des Weltkirchenrats mit 352 Mitgliedskirchen in 120 Ländern mit 600 Millionen Mitgliedern: Heinrich Bedford-Strohm. Während seiner Amtszeit engagierte er sich auch immer wieder politisch: Er sorgte dafür, dass Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet wurden, verurteilte die in seinen Augen oftmals soziale Schieflage in Deutschland und kritisierte die Pläne der EU für die Asylverfahren an den Außengrenzen. Häufig wird die evangelische Kirche angegriffen, sie sei zu politisch, mische sich zu häufig in staatliche Belange ein und solle sich auf ihre eigentlichen Aufgaben besinnen.

Doch was genau heißt „zu politisch“? Was sind die „eigentlichen Aufgaben“ der Kirche? Brauchen wir in diesen Tagen nicht mehr denn je etwas, woran sich die Menschen orientieren können? Kann das heute noch die Kirche sein? Antworten auf diese und viele weitere Fragen versuchen Norbert Kastner und Heinrich Bedford-Strohm an diesem Abend zu finden.

Termininfos

Am 26.10.2024

Um 19:00 Uhr im Haus am See, Wüstenahorn

Anmeldung unter: www.vhs-coburg.de