Workshop der VHS Bayreuth: „Welche Rolle(n) spiele ich in meinem Leben?“

Den unterschiedlichsten Anforderungen im Alltag gerecht werden und doch sich selbst treu bleiben. Wer die verschiedenen Rollen identifiziert, bleibt besser in der Balance. Lernen können Interessierte das im Workshop der Volkshochschule Bayreuth am Freitag, 8. November. Wer bin ich eigentlich an einem ganz gewöhnlichen Tag? Bin ich Sohn, Mutter, Partner, Arbeitnehmerin, Führungskraft, Mitbewohnerin… oder auch alles gleichzeitig? In dem Kurs erkunden die Teilnehmenden die vielfältigen Rollen, die wir jeden Tag erfüllen wollen und sollen und gehen der Frage nach: Wer bin ich unabhängig von meinen Rollen? Diese Klarheit schafft Freiheit im Leben, ganz unabhängig von Erwartungen an Rollen. „Denn ich bin mehr als meine Rollen.“

Um verbindliche Anmeldung bis Donnerstag, 31. Oktober, bei der vhs Bayreuth unter www.vhs-bayreuth.de oder Telefon 0921 50703840 wird gebeten.