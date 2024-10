Theaterfahrt nach Hof „Die Krönung der Poppea“

Die Stadt Bayreuth bietet zur Aufführung der Oper „Die Krönung der Poppea“ von Claudio Monteverdi in der Instrumentation von Ernst Krenek am Sonntag, 27.10.2024 im Theater Hof einen kostenlosen Bustransfer nach Hof an. Vorstellungsbeginn ist 18:00 Uhr. Die Hofer Erstaufführung findet in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln statt.

Kaiser Nero gilt als einer der grausamsten Tyrannen, nur in den Armen der schönen und machthungrigen Poppea wird er zerbrechlich. Das weiß diese zu nutzen, denn sie verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Sie will um jeden Preis Kaiserin von Rom werden. Nero verstößt seine Gattin Ottavia und befiehlt dem Philosophen Seneca, der an Neros Vernunft appelliert, den Selbstmord… Lust, Machtgier, Intrigen, Grausamkeit und Tod hinterlassen eine blutige Spur.

Das ewige Rätsel um die Abgründe der menschlichen Seele und die Moral waren bei der Uraufführung von Monteverdis Oper „Die Krönung der Poppea“ im Jahr 1642/43 genauso aktuell wie heute. Claudio Monteverdi, der durch die Komposition seines „Orfeo“ als Vater der Oper gilt, schuf mit seinem Psychogramm um den römischen Kaiser vor über 370 Jahren einen grandiosen Höhepunkt der Gattung.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Hofer Theaters kann das Publikum dieses frühe Meisterwerk der Oper sehen. Zur Aufführung kommt die selten zu erlebende Bearbeitung des Komponisten Ernst Krenek in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln.

Zur Fahrt nach Hof stehen am 27.10. ab 16.00 Uhr Busse am Luitpoldplatz vor der Sparkasse bereit. Der letzte Bus fährt pünktlich um 16.30 Uhr ab, für jedes erworbene Ticket wird ein Platz in den Bussen bereitgehalten. Der Transfer nach Hof und wieder zurück ist im regulären Eintrittspreis enthalten und beinhaltet zusätzlich ein Programmheft.

Die Eintrittskarten können direkt an der Kasse in Hof erworben werden. Dies ist ohne Probleme telefonisch unter 09281 / 70 70 290 (Fax 09281 / 70 70 292) oder per Mail an kasse@theater-hof.de möglich.

Die Theaterkasse Hof ist Montag bis Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet, Mittwoch zusätzlich von 18 bis 20 Uhr. Telefonisch ist die Theaterkasse Hof Montag bis Samstag bereits ab 09:00 Uhr erreichbar.

Zusätzlich können die Karten auch im Onlineshop des Theater Hof unter www.theaterhof.de/karten gekauft werden.