Startschuss für die Neuwahlen des Migrantinnen- und Migrantenbeirates der Stadt Bamberg

Die Neuwahlen des Migrantinnen- und Migrantenbeirates der Stadt Bamberg stehen an: Vom 08. bis 28. Oktober 2024 haben Bamberger Migrantinnen und Migranten die Möglichkeit, aktiv für Demokratie und Vielfalt einzustehen. Seit 30 Jahren setzt sich der Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationsgeschichte ein und bildet eine wichtige Schnittstelle zwischen Migrantinnen und Migranten, der Stadtverwaltung und der Öffentlichkeit.

Oberbürgermeister Andreas Starke betonte in seiner Rede die Wichtigkeit der Wahl: „Die Beteiligung der Bambergerinnen und Bamberger mit Migrationsgeschichte ist ein Grundpfeiler für ein starkes und vielfältiges Bamberg. Ich rufe alle wahlberechtigten Migrantinnen und Migranten auf, ihr Stimmrecht zu nutzen und damit unsere Demokratie zu stärken.“ Mitra Sharifi, die Co-Vorsitzende des Migrantinnen- und Migrantenbeirates, fügte hinzu: „Diese Wahl ist eine Gelegenheit für alle Migrantinnen und Migranten in Bamberg, aktiv zu werden und die Zukunft unserer Stadt mitzugestalten. Der Beirat fungiert als Brücke zwischen den Migrantinnen und Migranten und der Stadtverwaltung – eine Verbindung, die wir mehr denn je benötigen.“ Dr. Marco Depietri unterstrich ebenfalls: „Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft und diese Vielfalt muss auch in unseren politischen Gremien vertreten sein. Durch die Wahl des Beirates setzen wir ein Zeichen für Inklusion und Teilhabe.“ Für die Neuwahl haben sich 23 engagierte Kandidatinnen und Kandidaten aus verschiedenen Ländern aufgestellt, die bereit sind, die Interessen ihrer Mitmenschen zu vertreten und aktiv zur Gestaltung einer inklusiven Stadtgesellschaft beizutragen.

Die Wahl zum Migrantinnen- und Migrantenbeirat ermöglicht es allen wahlberechtigten Migrantinnen und Migranten, ihre Stimme für Vielfalt und Demokratie einzubringen und ihre Interessen zu vertreten. Jede wahlberechtigte Person kann bis zu fünf Stimmen vergeben und diese auf die verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten verteilen – unabhängig von deren Staatsangehörigkeit. Wichtig dabei: Jede Kandidatin und jeder Kandidat darf nur eine Stimme bekommen.

Weitere Informationen zur Wahl und den Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie unter: www.stadt.bamberg.de/mib-wahl-2024.