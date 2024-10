Spielberichte der SG Burk/Schlaifhausen vom letzten Wochenende

Spielbericht SG Burk/Schlaifhausen – STV Deutenbach 5:3 (3:1)

Verdienter Heimsieg zur Burker Kerwa

Einen verdienten Heimerfolg konnte die SG am Burker Kerwa-Freitag einfahren. Dabei sah es zunächst nicht nach einem erfolgreichen Spieltag aus. Denn bereits nach fünf Minuten konnte Anne Nickel eine Unachtsamkeit im Spielaufbau der SG nutzen. Aus gut 20 Metern zog sie ab und versenkte den Ball über Burks Torfrau Andrea Zöberlein. Davon wachgerüttelt zeigte die SG ein anderes Gesicht. Nach einer kleinen taktischen Umstellung fand die SG dann auch zu der ein oder anderen Torannäherung. Den verdienten Ausgleich erzielte dann Saskia Pieger. Nachdem sie konsequent nachsetzte und sich schließlich gegen drei Verteidigerinnen behauptete, ließ sie auch Deutenbachs Torfrau keine Chance und schob die Kugel an ihr vorbei ins Tor (26.). Kurz darauf gab es einen berechtigten Foulelfmeter für die SG, nachdem Selina Pelch regelwidrig zu Fall gebracht und somit am Querpass gehindert wurde. Andrea Zöberlein verwandelte diesen souverän im rechten unteren Eck (30.). Kurz vor dem Pausentee schickte Natascha Porzelt auf der linken Seite Katharina Drummer auf die Reise, die erst die herauseilende Torfrau überwand und danach keine Mühe hatte, den Ball mit links im leeren Tor unterzubringen (37.). Auch nach der Halbzeitpause agierte die Heimmannschaft konsequent und erspielte sich dadurch einige Gelegenheiten, die Führung weiter auszubauen. In der 52. Spielminute traf wiederum Drummer sehenswert auf Zuspiel von Golchin Haghnazari. In der Folge drückten auch die Gäste auf das Heimtor, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. So spielte sich die umkämpfte Partie, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten, hauptsächlich im Mittelfeld ab. Nach einem langen Ball von Ann-Katrin Bielz war Pelch plötzlich frei durch, ging vorbei an der Torfrau und schob dann zur 5:1-Führung ein. Die Gäste gaben sich trotzdem nicht auf und schafften es in der Folge durch zwei Treffer Ergebniskosmetik zu betreiben (77. + 90.). Trotzdem brachte die Heimelf den Sieg ungefährdet über die Zeit und konnte danach den Sieg im Burker Festzelt feiern.

Spielbericht SG Burk/Schlaifhausen 2 – SG Atletico Erlangen/Erl. Bruck 2 3:1 (1:0)

6-Punkte Wochenende zur Burker Kerwa

Am frühen Kerwa-Sonntag erreichte die zweite Mannschaft der SG Burk ihren ersten Sieg in der laufenden Spielzeit gegen die SG Atletico Erlangen. Nachdem sich beide Mannschaften in der Anfangsviertelstunde schwer taten, zu ihrem Spiel zu finden, machte es die SG Burk zunehmend besser und erzielte in der 16. Spielminute die verdiente Führung durch Katharina Langmar. In der Folge drückte die Heimelf auf das zweite Tor, war aber zu inkonsequent im letzten Drittel. So ging es mit der knappen Halbzeitführung in die Pause. Danach konnte Alea Förster eine Unachtsamkeit eiskalt bestrafen und glich für ihre Farben aus (51.). Dass die Böhm-Elf an diesem Tag unbedingt den ersten Saisonsieg zur Burker Kerwa einfahren wollte, merkte man ihr in der Folge des Spiels an. Es dauerte aber bis zur 64. Spielminute, als Eva Büttner für die SG traf. Viele der folgenden Angriffsbemühungen wurden daraufhin aber ähnlich wie im ersten Durchgang zu schlampig zu Ende gespielt. Kurz vor dem Ende der Partie konnte Langmar mit ihrem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgen, sodass die beiden Damenmannschaften mit einem 6-Punkte-Wochenende die Kerwa feiern konnten.