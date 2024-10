Spiel, Spaß und Kreativität: „Ebs spielt“ begeistert über 500 Gäste

Am vergangenen Samstag, den 12. Oktober, fand in der Stadthalle Ebermannstadt erneut das beliebte Familienevent „Ebs spielt“ statt, das über 500 Besucher anzog. Das vielfältige Angebot lud zum gemeinsamen Spielen, Basteln und Toben ein. Bereits am Eingang hatten die Besucher die Möglichkeit, ihr Glück bei der Tombola des Kinderschutzbundes Forchheim zu versuchen oder das Kinderschminken des Ebser Elferrats zu besuchen.

In der Halle erwartete die Gäste eine abwechslungsreiche Auswahl an Spielstationen: Von Tischtennis, angeboten vom TSV Ebermannstadt, und Bauklötzen oder Murmelbahnen für kreative Projekte bis hin zu den Basteltischen des VdK, an denen mit Naturmaterialien kunstvolle Werke gestaltet wurden, sowie dem Flugsimulator der Fränkischen Fliegerschule Feuerstein. Slackline, Kicker, Hüpfburgen und viele weitere Aktionen, unter anderem angeboten vom Familienstützpunkt Ebermannstadt machten das vielfältige Angebot komplett.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Die Kindergärten St. Nikolaus, St. Marien, Zwergenland und die Katholische Kinderkrippe St. Konrad boten eine Auswahl an Kaffee, Kuchen und herzhaften Snacks sowie Popcorn an, die von den Besuchern gerne angenommen wurde. Unterstützt wurde das Angebot durch Mainconnect, während zahlreiche ehrenamtliche Helfer für eine fröhliche und lebendige Atmosphäre sorgten.

EBS spielt ist eine gemeinnützig angelegte Veranstaltung und finanziert sich ausschließlich durch Sponsoren- und Spendengelder. „Wir möchten allen Familien, auch generationsübergreifend, die Möglichkeit geben die Freude am gemeinsamen Spiel zu entdecken – ganz im Sinne der Integration und Inklusion.“, erklärt Jugendpflegerin Katharina Kurth-Lipfert.

Die Organisatorinnen Susanne Löser, Katharina Kurth-Lipfert, Susanne Behlert, Corinna Drummer und Mitorganisator Jörg Dettmer zeigten sich erfreut über den regen Zuspruch. Die Planungen für das kommende Jahr haben bereits begonnen, denn am 11. Oktober 2025 feiert „Ebs spielt“ sein zehntes Jubiläum. Ein herzlicher Dank gilt allen Helfern und Sponsoren, die zum Erfolg dieses Nachmittags beigetragen haben.