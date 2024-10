RathausReport der Stadt Erlangen vom 23. Oktober 2024

Internationaler Fachaustausch „Mehr Natur in Kitas“ mit Rennes

Eine 15-köpfige Delegation aus der französischen Partnerstadt Rennes und aus Brno, der tschechischen Partnerstadt von Rennes, besuchte vor kurzem Erlangen. Das war der Auftakt eines von den Städten Rennes und Erlangen gemeinsam mit einer Waldschule in Brno geplanten Fachaustausches beim Einsatz von naturpädagogischen Elementen in der frühkindlichen Bildung. Das Projekt wird mit EU-Fördermitteln (ERASMUS+) umgesetzt.

Das vom Erlanger Stadtjugendamt vorbereitete Fachprogramm führte die Delegation nach einer Einführung in die Grundlagen der Kinderbetreuung in Bayern und Erlangen ins städtische Kinderhaus Stadtinsel, zur WaldKita Mooswichtel, den Waldkindergarten „Die Pfifferlinge e. V.“ und die Umweltstation Jugendfarm.

Mit einem Besuch im deutsch-französischen Institut wurde den Gästen auch Einblick in die Planungen für die bilinguale Kita gegeben, die 2025 eröffnet wird. Impulsgeber für die Planung dieses Projekts war die Stadt Rennes, die in den kommenden Jahren Naturpädagogik stärker in ihren Kindertagesstätten verankern und mit diesem Austausch konkrete Beispiele und Methoden kennenlernen will.

Der nächste Fachaustausch in diesem Rahmen soll im Frühjahr in Rennes stattfinden. Hierfür plant die Stadt, den Gästen aus Erlangen und Brno mit Best-Practice-Beispielen die dort erfolgreich angewandte interaktive Pädagogik vorzustellen. Der letzte Fachaustausch im Oktober 2025 führt die Teilnehmer dann zum tschechischen Projektpartner, einem Waldkindergarten in Brno.

Hinweis: Auf Wunsch stellen wir Bildmaterial zur Verfügung (E-Mail presse@stadt.erlangen.de).

JuKS: Noch freie Plätze bei Ferien-Workshop

Kreatives Herbstprogramm bei der Jugendkunstschule (JuKS): Es gibt noch einige freie Plätze in Workshops für Kinder und Jugendliche. „Abenteuer Klangwelten: Bau eines EMF-Mikrofons“, Kerzenverzieren oder Kartenwerkstatt sind nur einige Beispiele. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.juks-erlangen.de.

Gelbe Säcke werden verteilt

Seit Anfang Oktober werden wieder gelbe Säcke im Stadtgebiet verteilt: Wie jedes Jahr lässt die Firma Hofmann auch 2024 an jeden Haushalt zwei Rollen mit je 13 Säcken verteilen. Darüber informierte jetzt das städtische Amt für Umweltschutz und Energiefragen. Ausgenommen sind lediglich die Haushalte, denen ein gelber Container oder eine gelbe Tonne zur Verfügung steht.

Bei dieser Gelegenheit erinnert die städtische Abfallberatung daran, dass die vollen gelben Säcke nur kurz vor den Abholterminen bereitgestellt werden sollen. Die Säcke sind nicht für eine längere Lagerung im Freien gedacht und es kommt immer wieder zu starken Verschmutzungen, wenn durch Tiere, Wind und Wetter die Säcke aufreißen.

Auch die Bestellung einer gelben Tonne ist in diesem Zusammenhang eine saubere Alternative. Mieter wenden sich dafür bitte an Vermieter bzw. an die Hausverwaltung.

Die Abholtermine gibt es im Internet unter www.erlangen.mein-abfallkalender.online.

Bis Mitte November soll die Verteilung der gelben Säcke abgeschlossen sein. Wer unter den Haushalten ohne gelbe Tonne am Wohnhaus bis dahin noch keine erhalten hat, kann sich bis zum 13. Dezember bei der Firma Hofmann telefonisch (0911 945776-69) melden.