Mofacross Racing Team aus Scheßlitz erneut erfolgreich

Mitte Oktober fand das 3 Stunden-Mofacross Rennen in Schwarzach am Reiterhof Schober mit insgesamt 46 teilnehmenden Fahrern in 4 Klassen statt. Mit dabei war auch das Team Schlitz aus „Schäätz“ mit den Fahrern André und Dominik Molitor.

Das Arbeitsgerät der Scheßlitzer ist ein totaler Eigen-Umbau mit folgenden Komponenten: Der Motor stammt aus einer Zündapp CS25 Baujahr 1982, wurde umgebaut auf Membransteuerung sowie Wasserkühlung unter Zuhilfenahme eines KTM SX 50 Zylinderkopfes und in den Rahmen einer Suzuki RM85 Baujahr 2005 eingepflanzt. Das gesamte Fahrzeug wurde von den Fahrern selber umgebaut.

Den Rennstart übernahm André Molitor. Gleich zu Beginn konnte er sich in hartem Kampf gegen die starke Konkurrenz vom Team Crazy Bulls mit Fahrer Max Almenräder sowie dem Team Offroad Runner aus Prackenbach behaupten und ging in Führung. In Runde 4 kollidierte er mit einem vorher zu Sturz gekommenen Fahrer aus der Roller-Klasse, wobei das vordere Schutzblech abbrach. Er setzte seine Fahrt jedoch gleich nach dem Bodenkontakt wieder fort.

Konkurrent Max Almenräder hatte jedoch die Gunst der Sekunde genutzt und ging seinerseits in Führung, konnte diese Position jedoch nur für eine Runde behaupten, ehe der Schäätzer wieder die Spitze zurückeroberte.

Nach 30 Minuten Renndauer erfolgte der erste planmäßige Fahrerwechsel innerhalb der Teams und Bruder Dominik Molitor übernahm den Lenker. Runde für Runde baute er die Führung, bis nach einer Stunde der erste Tankstopp fällig war, nach zwei Stunden der zweite. Die Fahrer wechselten immer nach 30 Minuten Renndistanz. Nach absolvierten 3 Stunden nahm das Team Schlitz den Pokal mit 4 Runden Vorsprung mit nach Hause.

Schlussergebnis

1. Platz: Team Schlitz

2. Platz: Offroad Runner

3. Platz: Crazy Bulls

In der nächsten Saison 2025 möchte das Team natürlich auch wieder viele erfolgreiche Rennen bestreiten, hierzu werden noch weitere motorsportbegeisterte Sponsoren gesucht.

Weitere Details zu Fahrern und Meisterschaft sind auf folgender Homepage zu finden: https://mofamasters.de