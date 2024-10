Liszt Klavierwettbewerb Weimar – Bayreuth: Preisträgerkonzert im ZENTRUM

Der »Internationale FRANZ LISZT Klavierwettbewerb Weimar – Bayreuth« würdigt das Vermächtnis von Franz Liszt und fördert junge Talente, die in seine Fußstapfen treten wollen. Der Wettbewerb zieht Pianistinnen und Pianisten aus der ganzen Welt an und bietet ihnen die Möglichkeit, ihr Repertoire und ihre Fähigkeiten vor einer internationalen Jury und einem begeisterten Publikum zu präsentieren. Der Name Franz Liszt steht für höchste pianistische Exzellenz und musikalische Hingabe. Die aus aller Welt anreisenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs werden ermutigt, Liszts Musik in ihrem Programm zu interpretieren und seine technische Brillanz sowie seinen emotionalen Ausdruck zu verkörpern. Durch den Wettbewerb wird die musikalische Tradition von Franz Liszt aufrechterhalten und weiterentwickelt, und es entsteht eine Plattform für junge Pianistinnen und Pianisten, um ihr Talent zu entfalten und ihre Karriere zu fördern.

