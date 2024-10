Kürbismarkt in Coburg

Schaurig-schöner Wochenmarkt: Themenwochenmarkt am 26. Oktober

Auf dem Wochenmarkt wird es am Samstag, 26. Oktober, schaurig-schön. Am Wochenende vor Halloween steht der Markt ganz im Zeichen von Kürbis und Co. Die Markthändler*innen haben sich für diesen Tag wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Sie bieten ein breites Spektrum an Kürbisprodukten an: Von kulinarischen Köstlichkeiten wie Apfel-Kürbis-Crêpes oder wärmender Kürbissuppe bis hin zu kreativen Dekorationsideen für die herbstliche Gestaltung der eigenen vier Wände.

Verschiedene Kinderaktionen versprechen einen aufregenden Tag für die kleinen Marktbesucher*innen. Gruseliges Kinderschminken, das Basteln leuchtender Geister oder das Anfertigen eines eigenen Hexenbesens – die Kinder können sich auf Halloween einstimmen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen.