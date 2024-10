Kirchehrenbacher Reit- und Fahrverein hielt Workshop zum Thema „Fallschule“

Reiten & Kampfsport – wie passt das denn zusammen?

Der Reit- und Fahrverein Am Ehrenbach e.V. (Kirchehrenbach) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ausbildung von Reiter*innen zu fördern. Besonders Kinder und Jugendliche profitieren dabei von verschiedenen, oftmals kostenfreien Angeboten. Dies beginnt bei den Kleinsten mit Pony-Schnupperkursen in Zusammenarbeit mit der Reitschule Vanessa Gebhard und geht bis hin zur finanziellen Unterstützung der Vereinskinder bei verschiedenen Kursen und Seminaren.

Hier setzt der Verein insbesondere auch auf die Kooperation mit weiteren Partnern. Durch die Unterstützung der Trainer von Kellerkind Jiu Jitsu Forchheim war es uns daher möglich am Samstag, den 19.10.2024 einen 2-stündigen Workshop zum Thema Fallschule durchzuführen.

Die große Frage für die 12 jungen Teilnehmer*innen war:

Warum solltest du unbedingt das Fallen lernen?

Egal ob du Kampfsport oder Reiten trainierst – du musst lernen richtig zu fallen!

Zu wissen, was bei einem Sturz zu beachten ist und auf welche Weise zu fallen das Verletzungsrisiko bestmöglich minimiert, ist essenziell und mindestens genauso wichtig, wie einen guten Sitz auf dem Pferd zu lernen. Um im Fall der Fälle, dem Sturz vom Pferd, das Verletzungsrisiko möglichst gering zu halten, ist ein angeleitetes Falltraining die beste Prävention.

Nach der Theorie, die durch die 2. Vorsitzende des Reitvereins, Michaela Schmitt, gelehrt wurde, ging es an die Praxis. Hier hat sich dann schnell gezeigt: Was einfach aussieht, ist gar nicht so einfach und kostet wirklich Überwindung. Die beiden Trainer der Kampfschule leiteten die Vereinskinder mit viel Geduld und positiver Motivation an, so dass alle mit Spaß an der Sache dabei waren. Durch gezielte Übungen lernten sie richtig zu fallen und sich am Boden abzurollen. Das gibt künftig in kritischen Situationen mehr Sicherheit und ein besseres Gefühl!

Am Ende bekamen alle Kinder und Jugendlichen eine Teilnahmeurkunde und zur Stärkung nach der Anstrengung etwas Süßes. Der Reit- und Fahrverein Am Ehrenbach e.V. bedankt sich ganz herzlich bei kellerkindjits.de Forchheim für die unentgeltliche Unterstützung und die tolle Location!

Michaela Schmitt

Informationen zum Verein unter http://www.reithof-gebhard.de/8.html