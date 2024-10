Jens Güther siegt im 5. Schnellschachturnier in Burgkunstadt

Am Freitag fand das 5. Schnellschachturnier der Schachspielervereinigung Burgkunstadt im Vereinslokal Hotel “ Drei Kronen“ im Rahmen der Vereinsmeisterschaft statt. Diesesmal beteilgten sich 17 Teilnehmer aller Altersklassen. Sie spielten 6 Runden nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 10 Minuten pro Spieler und pro Partie.

Die Entscheidung fiel erst in den letzten beiden Partien der letzten Runde. So konnte Jens Güther den bis dahin verlustpunktfreien führenden Thomas Müller noch überholen, da Müller in besserer Stellung eine Figur einstellte und aufgeben mußte. Güther, der zuvor gegen Johannes Türk eine Partie verloren hatte, gewann so das Turnier dank seiner besseren Wertung. Die entschied sich im Verfolgerduell zwischen Thomas Barnickel und Sebastian Quidenus. Am Ende gewann Quidenus diese Partie und erreichte damit ebenso wie Türk und Barnickel 4 :2 Punkte. Auch hier entschied die Wertung über die Reihenfolge. Türk wurde Dritter vor Barnickel und Quidenus. Hätte Barnickel gewonnen wäre die Reihenfolge an der Spitze umgekehrt gewesen. Mit dieser Plazierung gewann Sebastian Quidenus natürlich auch die Jugendwertung vor Robert Kral und Laurin Partheymüller. Bei den Schülern siegte Johannes Schmidt vor Michael Quidenus und Pascal Rädlein. Und bei den Mädchen siegte Amelie Gebert vor Matilda Nabati und Anika Güther. Die endgültige Entscheidung über die Vereinsmeisterschaft in den einzelnen Kategorien fällt am 29. November, an dem die 6. und letzte Runde gespielt wird.