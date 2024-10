In den Ferien ins „Technikland“ im Erlanger Stadtmuseum

Das Stadtmuseum Erlangen erweitert während der Herbstferien die Öffnungszeiten der Mitmach-Ausstellung „Technikland – auf Tour“. Zwischen dem 26. Oktober und dem 3. November können die Experimentierstationen an den Wochenenden und am Freitag jeweils von 11 bis 17 Uhr, am Dienstag und Mittwoch von 9 bis 17 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 20 Uhr ausprobiert werden. Die 30 Hands-on-Elemente aus den Bereichen Computer, Informatik, Chemie, Licht, Energie und Kraft richten sich an Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene. Die Stationen sind selbsterklärend aufgebaut und intuitiv begreifbar. Bei Bedarf stehen auch geschulte Guides bereit, um Hilfestellung zu geben. Neben dem Lernfaktor steht der Spaß am Ausprobieren und Entdecken im Vordergrund. Ganz nebenbei führen die Versuche historische Zusammenhänge vor Augen und stellen Bezüge zu technischen Abläufen im Alltag her. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist der Besuch der Ausstellung kostenlos.

Weitere Informationen unter www.stadtmuseum-erlangen.de.