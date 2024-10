IHK-Gremium Forchheim verabschiedet erfolgreiche Ausbildungsabsolventen

123 junge Nachwuchsfachkräfte geehrt

In der Hirtenbachhalle Heroldsbach hat die IHK für Oberfranken Bayreuth die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der IHK-Ausbildungsprüfungen aus Stadt und Landkreis Forchheim geehrt. In der Region haben insgesamt 123 Auszubildende ihre Abschlussprüfungen erfolgreich abgelegt, 94 in den kaufmännischen, 29 in den gewerblich-technischen Berufen. Sieben Prüfungsbeste, die ihre Ausbildung mit der Note 1 abgeschlossen haben, erhalten eine besondere Würdigung.

IHK-Präsident Dr. Michael Waasner gratuliert den Absolventinnen und Absolventen zur bestandenen Abschlussprüfung, die den Beginn eines neuen Lebensabschnitts markiere. Er zieht Vergleiche zwischen dem Berufsleben und dem Sport und lässt dabei Aussagen von Goldmedaillengewinnern der Sommerolympiade in Paris Revue passieren. Erfolgreiche Olympioniken zeichnen sich durch Willenskraft, Selbstbewusstsein, harte Arbeit, Neugierde, Kreativität, Urteilsvermögen und Teamspirit aus – alles Eigenschaften, die einem auch im Berufsleben weiterbringen.

„Diese Stärken lassen sich durch Berufserfahrung ausbauen“, macht Dr. Waasner deutlich. „Sie können Ihr Schicksal aber auch selbst in die Hand nehmen, etwa über eine berufliche Weiterbildung, einer echten Alternative zum Studium“. Ein Abschluss etwa als Meister oder Fachwirtin entspricht dem Bachelor-Niveau, ein Abschluss als technische Betriebswirtin oder Betriebswirt sogar dem Master-Niveau.“

Mit den Aufgaben gewachsen

Die Ausbildung Revue passieren lässt Prüflingssprecher Luis Becker, der seine Ausbildung bei der Baustoff Union GmbH in Forchheim abgeschlossen hat. Alle hätten Höhen und Tiefen erlebt, anspruchsvolle Aufgaben und komplexe Projekte, aber auch unerwartete Veränderungen. Becker: „Doch genau diese Erfahrungen haben uns gestärkt. Sie haben uns gezeigt, was wir erreichen können, wenn wir uns anstrengen und hart arbeiten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, auch in schwierigen Zeiten dranzubleiben und die Herausforderungen zu meistern, die auf uns zukommen.“ Er bedankt sich bei allen Ausbilderinnen und Ausbildern, den Prüferinnen und Prüfern, den Kolleginnen und Kollegen, bei der IHK, aber auch bei den Eltern und Freunden.

Weiteren Lebensweg gestalten und lebenslanges Lernen

Stellvertretende Landrätin Rosi Kraus lobt das große Durchhaltevermögen der Absolventinnen und Absolventen. „Sie können viel erreichen in ihrem weiteren Berufsleben, nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels. Jetzt ist die Zeit, ihren weiteren Lebensweg zu gestalten.“

Hier setzt auch Stefan Trebes an, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bamberg – Coburg. „Ihre erfolgreich abgeschlossene Ausbildung ist der Sockel, auf dem Sie in Zukunft aufbauen können.“ Lebenslanges Lernen, die persönliche Vernetzung mit anderen und die Selbstmotivation sind dabei die Erfolgsfaktoren.

Als Prüfungsbeste wurden ausgezeichnet