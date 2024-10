Herbstmarkt und langer Einkaufssamstag in Kulmbach

Besonderes Shoppingvergnügen

Auf ein besonderes Einkaufserlebnis kann man sich in Kulmbach freuen: Von Freitag, 25. Oktober 2024, bis Sonntag, 27. Oktober 2024, findet der beliebte Herbstmarkt auf dem Kulmbacher EKU-Platz statt.

Der Verkauf läuft am Freitag von 10 bis 17 Uhr, am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Händlerinnen und Händler bieten dabei eine tolle Auswahl an unterschiedlichsten Artikeln an – von Haushaltsartikeln über Gewürze, Wolle, Textilien, Lederwaren, Uhren, Schmuck, Bürsten und Besen bis hin zu Tupperware sowie Süßwaren usw. Darüber hinaus werden auf dem traditionellen Kulmbacher Herbstmarkt jede Menge kulinarische Köstlichkeiten angeboten. So gibt es am Freitag und Samstag tolle Fischspezialitäten mit „Frischfisch“. Auch der beliebte Messerschleifer ist beim Kulmbacher Herbstjahrmarkt mit von der Partie.

Damit der Herbstmarkt auf dem Kulmbacher EKU-Platz reibungslos vonstattengehen kann, gilt auf dem gesamten Platz einschließlich des Parkplatzes für die Aufladestation von E-Fahrzeugen ab Donnerstag, 24. Oktober 2024, absolutes Halteverbot.

Die Stadt Kulmbach weist darauf hin, dass Fahrzeuge, die dort trotzdem parken, kostenpflichtig abgeschleppt werden. Parkplätze stehen in der Tiefgarage unter dem EKU-Platz und der Dr.-Stammberger-Halle sowie im Parkhaus Basteigasse und am Festplatz Schwedensteg in ausreichender Zahl zur Verfügung.

Außerdem bietet am Samstag, 26. Oktober 2024, die Händlervereinigung „Unser Kulmbach e. V.“ die Möglichkeit an, den Einkaufsbummel in Kulmbach bis 18 Uhr zu verlängern. „Ich lade alle Einheimischen und Gäste herzlich ein, im Rahmen unseres beliebten Herbstmarktes auch die verlängerten Einkaufsmöglichkeiten in unserer schönen Stadt zu nutzen und nach Herzenslust zu bummeln. So ein Tag lässt sich dann auch wunderbar abrunden mit einem Besuch in einem unserer zahlreichen Restaurants in der Innenstadt“, so Oberbürgermeister Ingo Lehmann.