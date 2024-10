BBC Bayreuth erwartet in Düsseldorf Duell auf Augenhöhe

Zu einem „Duell auf Augenhöhe“ tritt der BBC Bayreuth am Samstag, 26. Oktober, um 19 Uhr in der BARMER 2. Basketball-Bundesliga Pro A bei den ART Giants Düsseldorf an. Nach den kniffligen Auftaktpartien gegen fünf Spitzenmannschaften erhofft man sich bei den bislang ebenfalls punktlosen Rheinländern Chancen auf den ersten Saisonsieg.

Am vergangenen Wochenende erlebten die ART Giants im heimischen Castello ein 51:102-Debakel gegen die Gießen 46ers. Diese Niederlage muss allerdings differenziert gesehen werden: „Wir mussten durch den Ausfall von Ajare Sanni einen herben Rückschlag einstecken, der unsere Taktik komplett durcheinandergewirbelt hat. Wenn man dann auf eine so dominante Mannschaft trifft, führt das schnell zu Unsicherheiten, das haben wir heute gesehen. Ich weiß aber, dass in dieser Mannschaft mehr Potential steckt, und das wollen wir schon am nächsten Wochenende gegen den BBC Bayreuth beweisen“, erklärte der Düsseldorfer Headcoach Andac Yapicier nach dem Gießen-Spiel. Ajare Sanni war kurz nach Saisonbeginn ein Schlüsseltransfer der Rheinländer. Der vielseitige und dynamische US-Shooting-Guard kam als Ersatz für DJ Hanes, der sich in der Saisonvorbereitung verletzte und wohl länger ausfallen wird. Sein Potenzial als Spielmacher stellte der 25-Jährige bereits in den ersten Partien deutlich unter Beweis, daher wog sein Ausfall gegen Gießen schwer.

Das Gerüst des Düsseldorfer Teams bilden die aus der vergangenen Saison gebliebenen Alexander Richardson, Finn Fleute, Paul Giese und Emil Marshall. Für die Abgänge der Leistungsträger Daniel Norl (nach Bremerhaven) und Alexander Möller (nach Göttingen) gab es im Sommer die Neuzugänge Leon Okpara (Vechta), Scharfschützen Grant Teichmann (Dresden), den bereits BBL-erfahrenen Schweden Felix Edwardsson und Rückkehrer Joseph Saigge (Hamm). Alle Kontingentspieler verabschiedeten sich am Ende der vergangenen Saison mit dem knapp geschafften Klassenerhalt aus Düsseldorf. Neu kamen die US-Amerikaner Isaiah Hart, der als Playmaker zuletzt in Estland spielte, Center Dylan Robertson sowie der erstmal verletzt ausfallende Shooting-Guard DJ Hanes. Die Experten gaben dem Team zu Saisonbeginn durchaus die Chance auf einen Platz im gesicherten Mittelfeld.

BBC-Headcoach Florian Wedell warnt denn auch davor, die ART Giants zu unterschätzen: „Wir gehen mit dem Spiel in Düsseldorf genauso um wie mit jedem Spiel bisher. Wir arbeiten im Training weiter daran, unsere Gewohnheiten zu schärfen und zu verbessern. Ins Spiel wollen wir mit sehr hoher Intensität und viel Tempo reingehen. Auch defensiv wollen wir den nächsten Schritt gehen. Ich sehe eine klare Entwicklung in den vergangenen Wochen. Auf dieser Basis werden auch Ergebnisse folgen. Das Ergebnis der Düsseldorfer gegen Gießen darf man nicht überbewerten. Gießen ist derzeit sehr stark und hat sehr viel Rhythmus. Vor allem aber musste Düsseldorf auf einige verletzte absolute Leistungsträger verzichten, vor allem auf Ajare Sanni, der zuvor schon 41 Punkte gemacht hatte. Man muss abwarten, welche Formation Düsseldorf am Samstag aufs Feld schickt. Düsseldorf ist eine junge Mannschaft, die definitiv auf mehreren Positionen Talent hat. Die haben jetzt einen Hieb gegen Gießen bekommen, aber man darf sie definitiv nicht unterschätzen, sie sind ein Team mit Qualität“, so Florian Wedell.

Welche positiven Aspekte kann der BBC trotz der Niederlage am vergangenen Samstag gegen Jena mitnehmen? Florian Wedell betonte hierzu, dass sein Team über weite Strecken der Partie gegen Jena ein sehr gutes Spiel gemacht habe. „Jena ist sicher eine der besten, wenn nicht die beste Mannschaft der Liga mit wahnsinniger Erfahrung und unfassbarer Qualität im Team, siehe der frühere BBL-MVP Raymar Morgan. Wir haben es geschafft, über weite Strecken mit dieser Mannschaft mitzuspielen, sie zu diversen Auszeiten zu zwingen und immer wieder dran zu bleiben. Im letzten Viertel verloren wir dann zwar das Spiel, aber halt gegen ein Team mit unglaublicher Qualität und Erfahrung. Das wichtigste war, dass wir gegen Jena wieder eine ähnliche Energie und Verbindung mit den Fans aufbauen konnten, wie dies schon im Auftaktspiel gegen Crailsheim der Fall war. Wir haben die Leute mitgenommen und begeistert. Wir haben uns selbst bewiesen, dass wir gegen Jena mithalten konnten, wenn wir alles aus uns rausholen. Das ist wichtig für uns und gibt uns Selbstvertrauen für die Partie in Düsseldorf. Genau so werden positive Ergebnisse auch folgen“, analysierte der Headcoach.

Für das Spiel am Samstag kann Florian Wedell stand jetzt auf den kompletten Kader zurückgreifen.