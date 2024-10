Bayreuther Professor für den Ethikrat nominiert

Das Bundeskabinett hat Prof. Dr. Aldo Faisal von der Universität Bayreuth in den Deutschen Ethikrat berufen. Der Professor für Digital Health mit Schwerpunkt Data Science in den Lebenswissenschaften lehrt und forscht an der Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit der Uni Bayreuth in Kulmbach.

Faisal kam 2022 von der Faculty of Engineering des Imperial College in London an die junge Fakultät als Professor für Digital Health & Data Science in den Lebenswissenschaften nach Kulmbach. Der Lehrstuhlinhaber ist auch Forschungsleiter des in London und Bayreuth arbeitenden Brain and Behaviour Lab, das an der Schnittstelle von maschinellem Lernen, Neurowissenschaften und Biomedizintechnik arbeitet. Zudem hat er eine Professur für KI und Neurowissenschaften am Imperial College London inne und ist Direktor des Behaviour Analytics Lab am Data Science Institute in London. Dort ist er Professor of AI & Neuroscience und Direktor des Centre in AI for Healthcare. In Kulmbach hat er das Live-in Lab gegründet. Es ist Europas führendes Labor zur digitalen, KI-gestützten Erforschung des menschlichen Verhaltens im täglichen Leben.

In seiner Arbeit kombiniert Faisal disziplinübergreifende computer-basierte und naturwissenschaftliche Ansätze, um zu untersuchen, wie Menschen und Maschinen zielgerichtetes komplexes Verhalten erlernen und steuern können. Faisal ist daran interessiert zu sehen, wie menschliche Fähigkeiten durch Technologien wie KI erweitert werden können. Aufsehen erregten seine Versuche mit Klavierspielern, die lernten, einen KI-gesteuerten dritten robotischen Daumen zu nutzen und mit elf Fingern Klavier zu spielen.

Der Deutsche Ethikrat

Der im Jahr 2008 eingerichtete Deutsche Ethikrat berät als unabhängiges Sachverständigengremium den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung. Er ist ein nationales Forum des Dialogs über ethische Fragen in den Lebenswissenschaften. Der Ethikrat hat 26 Mitglieder, die naturwissenschaftliche, medizinische, theologische, philosophische, ethische, soziale, ökonomische und rechtliche Belange repräsentieren. Zu seinen Mitgliedern gehören Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, darüber hinaus anerkannte Personen an, die in besonderer Weise mit ethischen Fragen der Lebenswissenschaften vertraut sind. Der Präsident des Deutschen Bundestags beruft die Mitglieder des Deutschen Ethikrats je zur Hälfte auf Vorschlag des Deutschen Bundestags und der Bundesregierung. Die Mitglieder werden für die Dauer von vier Jahren berufen. Eine Wiederberufung ist einmal möglich. (Quelle: https://www.ethikrat.org/ueber-uns/der-ethikrat/)