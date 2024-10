Das Medienzentrum Bayreuth hat in den Herbstferien vom 28. bis einschließlich 31. Oktober geschlossen. Die aktuellen Öffnungszeiten ab Montag, 4. November, sind dann auf der Internetseite des Medienzentrums unter www.medienzentrum-bayreuth.de einzusehen. Der Download von Onlinemedien ist jederzeit möglich. Bestellungen und Anfragen können ebenfalls jederzeit per E-Mail an verleih@medienzentrum-bayreuth.de erfolgen.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Öffnungszeiten des Bayreuther Martinimarkts Von Donnerstag, 31. Oktober, bis Sonntag, 3. November, findet auf dem Stadtparkett in der Fußgängerzone Maximilianstraße der diesjährige Martinimarkt statt.… Bauarbeiten in der Bayreuther Theodor-Schmidt-Straße Die Theodor-Schmidt-Straße muss wegen Bauarbeiten ab Donnerstag, 24. Oktober, bis Donnerstag, 31. Oktober, im Bereich zwischen Riedingerstraße und dem Gebäude… Bayreuther Professor für den Ethikrat nominiert Das Bundeskabinett hat Prof. Dr. Aldo Faisal von der Universität Bayreuth in den Deutschen Ethikrat berufen. Der Professor für Digital… Bayreuther Studiobühne zeigt "Die Blechtrommel" Wir freuen uns, Ihnen unsere nächste Premiere ankündigen zu dürfen: DIE BLECHTROMMEL Monodrama von Oliver Reese nach dem Roman von…