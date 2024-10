Abschluss der Bayerischen Klimawoche im Landkreis Forchheim

Nach zehn Tagen endete am Sonntag die Bayerische Klimawoche 2024 im Landkreis Forchheim. Während dieser Zeit war für interessierte Bürgerinnen und Bürger einiges geboten. Von Exkursionen, Vorträge, Infotage über umweltpädagogische Aktionen für Kinder bis hin zu einem nachhaltigen Poesienachmittag war auch in diesem Jahr wieder für jede und jeden etwas mit dabei.

Das Projektmanagement der Wässerwiesen des Landkreises Forchheim lud in der vergangenen Woche alle Interessierten zu einer Führung in die Wässerwiesen bei Gosberg ein. Die 25 Besucherinnen und Besucher hatten die Möglichkeit, sich im Detail zur traditionellen Bewirtschaftungsform der Wiesenbewässerung zu informieren. So konnten sie einiges über die Geschichte und Technik dieses Kulturerbes und die Bedeutung der Wässerwiesen für die Landwirtschaft, Natur und den Menschen erfahren.

Ein weiteres Highlight der Klimawoche war der Wärmepumpenspaziergang durch Hausen, organisiert vom Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landkreises Forchheim. Nach einem kurzen Einführungsvortrag zum Thema Wärmepumpen im Hausener Bürgerhaus ging es für die rund 40 Teilnehmenden durch den Ort zu einer Zu-Fuß-Besichtigung unterschiedlicher Wärmepumpensysteme in verschiedenen Privathaushalten. Dies ermöglichte einen konkreten Einblick in die Nutzung von Wärmepumpen sowie einen interessanten Erfahrungsaustausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern.

Neben diesen beiden Veranstaltungen fanden in der zweiten Hälfte der Klimawoche außerdem folgende Aktionen statt: Ein Vortrag zu Fördermitten für energetische Sanierungen, eine Müllsammelaktion (Clean Up) von Forchheim for Future, eine Filmvorführung der Energie- und Klima-Allianz Forchheim e.V. in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Forchheim e.V., eine Führung durch die Klosterbrauerei Weißenohe sowie ein spielerischer Experimentiernachmittag für Kinder zum Thema Klimawandel in der Umweltstation Lias-Grube in Unterstürmig.

Abschließend kann der Landkreis Forchheim auf eine gelungene Klimawoche 2024 zurückblicken. Auch dieses Jahr konnte wieder ein breites Programm an Veranstaltungen zum Entdecken, Kennenlernen und informieren über die Themen Klimaschutz, Energieeffizienz und Energieeinsparung angeboten werden. Bei den zahlreichen informativen Veranstaltungen in den vergangenen 10 Tagen entstanden immer wieder interessante und hochwertige Gespräche zwischen den Referierenden und den Teilnehmenden.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Unterstützerinnen und Unterstützern, welche bei der Durchführung der diesjährigen Klimawochen beteiligt waren.