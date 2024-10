SPD-Ortsverein Bamberg-Berg zur Sicherung der Musikschule Bamberg

Pressemitteilung des SPD-Ortsvereins Bamberg-Berg:

Keine Kürzungen im Kulturbereich – Musikschule muss gestärkt werden!

Der SPD-Ortsverein Bamberg-Berg setzt sich entschieden für die Stärkung der Musikschule Bamberg ein. Wir fordern die Sicherung der finanziellen Mittel, um die musikalische Ausbildung für Kinder und Jugendliche weiterhin auf hohem Niveau zu gewährleisten.

Die Musikschule Bamberg, ein zentraler Bestandteil der kulturellen Bildung in unserer Stadt, steht aufgrund der aktuellen Haushaltslage unter erheblichem Druck. Wie in der Sitzung des Kultursenats am 11. Juli 2024 dargestellt, verzeichnete die Musikschule in den vergangenen Jahren ein wachsendes Defizit: 19.175 Euro im Jahr 2023 und 56.575 Euro im Jahr 2024. Es droht, dass die Qualität des Unterrichts dadurch erheblich beeinträchtigt wird.

In einem Schreiben haben besorgte Eltern ihre Bedenken geäußert. Sie weisen auf die unverzichtbare Rolle der Musikschule als Bildungsinstitution hin, die nicht nur musikalische Fähigkeiten fördert, sondern auch zur sozialen und persönlichen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen beiträgt.

Die SPD Bamberg-Berg teilt diese Sorgen. „Eine Gefährdung der finanziellen Situation der Musikschule darf nicht in Betracht gezogen werden. Das wäre ein Rückschritt für die kulturelle Bildung und ein fatales Signal an die Jugend unserer Stadt“, erklärt Dr. Marco Depietri, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Bamberg-Berg.

Der Erhalt von kulturellen Einrichtungen darf bei der Verteilung knapper Mittel nicht vernachlässigt werden. Der Stadtrat hat die Verantwortung, Prioritäten zu setzen, und wir fordern ihn dazu auf, die Finanzierung der Musikschule langfristig zu sichern.

Insbesondere die Tariferhöhungen für das Personal, die wesentlich zum Defizit beigetragen haben, müssen in voller Höhe im Haushalt berücksichtigt werden.