Regionale Projekte ausgezeichnet: agilis kürt Gewinner im Spendenwettbewerb 2024

Große Freude bei den diesjährigen Gewinnern des Spendenwettbewerbs „agilis kommt an“. Am 18. Oktober hat das Eisenbahnunternehmen in seiner Verwaltung in Bayreuth drei Vereine aus Coburg, Bayreuth und Kulmbach für ihre herausragenden sozialen Projekte ausgezeichnet. Bei der feierlichen Scheckübergabe durften sich die drei Erstplatzierten über doppelt so hohe Preisgelder freuen. Insgesamt wurden 4.500 Euro übergeben.

Mit dem Wettbewerb „agilis kommt an“ würdigt agilis jedes Jahr ehrenamtliches Engagement in der Region. Diese drei Projekte haben die Jury im Netz Nord besonders überzeugt:

Platz 1: Besuchshundegruppe des ASB RV Coburg

Mit ihren Hunden zaubert die Besuchshundegruppe des ASB Coburg alten und pflegebedürftigen Menschen regelmäßig ein Lächeln ins Gesicht. Oft besuchen die Tiere auch die Behindertenwerkstatt, ein Hospiz und die Palliativabteilung in Coburg. „So schaffen sie wertvolle Momente der Nähe und Interaktion, die für viele ältere und kranke Menschen unbezahlbar sind“, sagt agilis-Geschäftsführer Dr. Axel Hennighausen. Auch Kinder profitieren von den Hunden, indem sie ihnen vorlesen und so ihre Lesekompetenz stärken. Für diese besondere Form der Tiertherapie gibt es Platz 1 im Spendenwettbewerb und 2.000 Euro.

Platz 2: Tiertafel des Bayreuther Schutzengel

Für viele sozial benachteiligte Menschen sind Haustiere wichtige Begleiter. Doch ihre Versorgung stellt oft eine finanzielle Herausforderung dar. Hier setzt die Tiertafel Bayreuth der Bayreuther Schutzengel e. V. an, die den zweiten Platz und 1.500 Euro erhält. Als eine von wenigen Einrichtungen dieser Art in Oberfranken unterstützt die Tiertafel einkommensschwache Menschen mit kostenlosem Futter und verhindert so, dass Tiere aufgrund finanzieller Notlagen abgegeben oder ausgesetzt werden. Das Preisgeld wird vollständig in den Ausbau des Projekts investiert, da die Nachfrage stetig steigt.

Platz 3: Bierstadttrails des Deutschen Alpenvereins Sektion Kulmbach

Für Mountainbike-Fans in und um Kulmbach ist ein lang gehegter Traum wahr geworden: Ein eigenes, professionelles Trailnetz. Möglich machte dies der unermüdliche Einsatz der Arbeitsgruppe „Bierstadttrails“ der Sektion Kulmbach des Deutschen Alpenvereins. Die Jury belohnt dieses Engagement mit dem dritten Platz und 1.000 Euro. Was das Projekt so besonders macht, ist die enge Zusammenarbeit – zwischen den rund 120 aktiven Mitgliedern, Waldbesitzern, Bayerischen Staatsforsten, Behörden, der Deutschen Initiative Mountainbike und der Stadt Kulmbach. Gemeinsam haben sie in der Region ein abwechslungsreiches Trailnetz für Mountainbiker geschaffen, das auch den Naturschutz berücksichtigt.

Wertvolle Arbeit unterstützen

„Die großartige Vielfalt an Projekten, die wir dieses Jahr auszeichnen dürfen, zeigt, wie viel Herzblut und Engagement in unserer Region stecken. Mit der Verdoppelung der Spendengelder wollen wir diesen Einsatz besonders würdigen und den Vereinen die Möglichkeit geben, ihre wertvolle Arbeit weiter auszubauen,“ sagt Dr. Axel Hennighausen, betrieblicher Geschäftsführer von agilis. Die Auswahl der Gewinnerprojekte sei der Jury nicht leichtgefallen, da sich auch dieses Jahr wieder etliche Vereine tolle Projekte eingereicht haben.

Auswahlkriterien und Jury

In der Jury des Spendenwettbewerbs sind agilis-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmensbereichen vertreten. Sie bewerteten die Projekte nach den Kriterien „Projektidee und -ziel“, „Gemeinnützigkeit“ und „Nachhaltigkeit“.