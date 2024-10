Oktoberfest der Landjugend Plössen in der Sportarena Speichersdorf

„Rein in die Lederhose, rein ins Dirndl.“ Am Samstag, 26. Oktober, lädt die Landjugend Plössen in die Sportarena Speichersdorf zum vierten Oktoberfest ein. Das Lokalmatadoren-Quartett „Lederhosen Lackl“ mit Thomas Emmerig (Akkordeon, Keyboard), Maximilian Wegmann (E-Bass, Trompete), Christoph Emmerig (Schlagzeug) und Tobias Söllner (Gitarre) wird ab 20 Uhr mit ihrem breit gefächerten Stimmungsrepertoire von urbayerischer Volksmusik über Schlager, Oldies, Party- und Stimmungsklassiker bis hin zur Pop- und Rockmusik bis in die frühen Morgenstunden für eine heiße Nacht sorgen und den Oktoberfest-Besuchern kaum eine Verschnaufpause gönnen.

Die sympathischen Jungs werden von Anfang an nicht nur eindrucksvoll zeigen, dass man auch ohne technische Verstärkung spielen kann. Sie werden auch die Bühne mit so mancher Biertischgarnitur als Spielort eintauschen und von dort aus aufspielen. Dann ist zu Schifoan, zur Hey Mann Polka, zu Ich will Spaß Klatschen und Schunkeln angesagt sowie das Tanzbein gefragt. Auch kulinarisch ist für so manches Schmankerl gesorgt. Das Landjugend-Team wird deftige Brotzeiten und eine gut organisierte Bar präsentieren.

Einlass: 18:30 Uhr. Vorverkaufskarten gibt es für sechs Euro bei der Raiffeisenbank am Kulm in Speichersdorf und Neustadt am Kulm oder bei Schreibwaren Neuner in Speichersdorf, an der Abendkasse für acht Euro. Tischreservierungen unter landjugend-ploessen@gmx.de. Für Jugendliche unter 16 Jahre ist der Einlass nur mit einem Elternteil möglich. Die Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren benötigen einen „Muttizettel“.