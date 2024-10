„Oberfränkischer Umwelttag der Schulen“ in Eggolsheim

Öko-Modellregion im Austausch mit Lehrkräften

Der 2. Oberfränkische Umwelttag der Schulamtsbezirke Bamberg und Forchheim stand am 10. Oktober 2024 in der Grund- und Mittelschule Eggolsheim voll und ganz unter dem Motto „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung – Visionen für eine Schule von morgen“.

Eine von vielen Ausstellenden war auch die Öko-Modellregion Bamberger Land. Ziel war es den Umweltbeauftragten der Schulen sowie interessierten Lehrkräften der Grund- und Mittelschulen aus dem Landkreis Bamberg ein reichhaltiges Repertoire der Angebote und Möglichkeiten der Öko-Modellregion vorzustellen und in den Austausch mit den Lehrerinnen und Lehrer zu Themen der Öko-Modellregion zu kommen.

Viele Lehrkräfte und Umweltbeauftragte konnten im Gespräch mit Öko-Modellregions-Manager Patrick Nastvogel Anregungen für einen nachhaltigen Schulalltag erhalten und gemeinsame Aktionen besprechen.

Es bestand großes Interesse an der Vernetzung mit Bio-Höfen sowie an der Durchführung eines begleitenden regionalen Bio-Frühstücks in den Schulen. Darüber hinaus ist der Aufbau einer Kinderreportergruppe zum Thema Bio-Landwirtschaft anvisiert.

„Es freut mich, dass die Lehrkräfte ihre Offenheit zu einer Zusammenarbeit mit der Öko-Modellregion zum Ausdruck brachten und bereits jetzt vereinzelte Aktionen zum Ökolandbau etabliert sind“, so Manager Patrick Nastvogel abschließend.