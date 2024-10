Fünf Konzerte: VR Bank Open Air 2025 lockt mit buntem Musikprogramm

Das VR Bank Open Air Marktplatz Hallstadt, das sowohl von Einheimischen als auch von auswärtigen Besucher:innen begeistert angenommen wird, wird im Jahr 2025 bereits zum dritten Mal stattfinden – und man darf sich schon jetzt auf ein schönes und buntes Programm freuen, das die Verantwortlichen der Veranstaltungsservice Bamberg GmbH zusammengestellt haben.

Fünf Konzerte sind für das nächste Jahr geplant, von The Music of Queen, über Wolfgang Ambros bis hin zu The Sweet oder Truck Stop ist alles mit dabei – und man darf sich erstmalig auf eine Polka Party 2025 freuen, mit LaBrassBanda und den Special Guests Kellerkommando und SoulJam.

Der Vorverkauf für VR Bank-Kunden, die einen Preisvorteil von 5 € pro Karte erhalten, startet am Mittwoch, den 16.10. um 9 Uhr über den Kartenkiosk Bamberg; der allgemeine VVK-Start beginnt dann am Freitag, den 18.10. um 9 Uhr, ab da können Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.kartenkiosk-bamberg.de erworben werden.

The Music of QUEEN – Live; 11. Juni 2025, 20 Uhr

The Music of QUEEN – Live ist die z.Zt. wohl die beste und authentischste QUEEN-Tribute-Show. Mit dem „jungen Freddie“. Er hat die Stimme – den Look – und die Moves. Präsentiert wird die großartige Musik der britischen Kultband QUEEN von einer erstklassigen Liveband um den charismatischen Frontmann Valentin L. Findling, der Freddie Mercury so atemberaubend & authentisch verkörpert wie kein Zweiter. Seine Stimme, Look und Moves versetzen das Publikum für ca. 100 min zurück in die „gute alte“ Zeit.

Valentin L. Findling als „Freddie“

Bereits im Alter von fünf Jahren begann Valentin mit dem Klavierspiel. Schon während seinem ersten Musikstudium an der Musikhochschule Würzburg als Stipendiat gewann er mehrere Preise, unter anderem den 1. Platz beim Frankfurter Steinway Förderpreis im Bereich Jazzklavier & den „Sparda Jazz Award Düsseldorf“ mit seiner Band „BOP“. Als Sänger und Keyboarder beschränkt sich seine Begeisterung jedoch nicht nur auf den Jazz, auch andere Musikrichtungen haben es ihm angetan. Neben Musik-Produktionen wirkt Valentin unter anderem bei verschiedenen Theater- und Tanzproduktionen mit, ein einzigartiges Multitalent eben. Durch seine Liebe und Begabung zur Kunst lässt er Freddie auferstehen und begeisterte mit seinen Auftritten die Gäste.

Wolfgang Ambros | Ambros pur! Vol. VI; 12. Juni 2025, 20 Uhr

Wolfgang Ambros, Günter Dzikowski, Roland Vogl

Wenn die Zeitlosigkeit dem Zeitgeist die Tür weist… Unplugged, akustisch, reduziert… Ambros pur! läuft seit über zehn Jahren konstant gut. Volle Häuser, der direkte Draht zum Publikum, die Lieder in einer aufs Wesentliche zurückgeführten Art und ein Wolfgang Ambros, der sich in dieser Konstellation sichtlich wohlfühlt. „Es macht Spaß so zu spielen und wenn man älter wird, will man es eh nicht mehr so laut“, sagt er. Ein klassischer Ambros pur-Sager. So wie der Mensch, der Künstler, sind die Lieder und die Show. Ungeschminkt, authentisch und mittlerweile zeitlos.

Begonnen hatte er seinerzeit mit seinem langjährigen Freund, dem Keyboarder Günter Dzikowski im Duo. Wolfgang an der Gitarre, Günter drückte die Tasten. Seit ein paar Jahren ist man nun zu dritt. Roland „Roli“ Vogl ergänzt die Arrangements mit seiner Gitarre, dem Bass, der Ukulele und was er sonst noch so während des Programms auf der Bühne zupft, schlägt, streicht. Vom ersten pur! Gig an hat Ambros aus seinem reichen Repertoire geschöpft. Heißt Songs vom Jahr 1971 an bis zu aktuellen Titeln. Eine Zeitreise, die sich keine Sekunde wie eine solche anfühlt. Obwohl zum Teil die Lieder aus mehr als fünfzig Jahren hervorgeholt werden, sind die Altersunterschiede der Lieder nicht spürbar. Wolfgangs charakteristische Stimme, die reduzierten Arrangements, die Moderationen, sprich die Gschichtl’n zwischen den Liedern und die offenkundige Spielfreude welche die drei Herren immer wieder an den Tag legen… das ist Ambros pur.

The Sweet | The Full Circle Show 2025 – Special Gust: Lucky and the Heartbreakers; 13. Juni 2025, 20 Uhr

„The Sweet“ ist eine der wenigen berühmt berüchtigten „Glam Rock Bands“, die Chart Erfolge in den 70ern, 80ern und 90ern gehabt haben. Sie haben über 30 Millionen Platten verkauft und sind immer noch eine „live“ Touring Band. Sweet bietet viel mehr als nur Glam Rock, ihre Musik ist zeitlos und vielseitig. Vom reinen Pop bis Heavy Metal, von Liedern wie Little Willy mit nur drei Akkorden bis hin zu komplexen Arrangements wie Love Is Like Oxygen.

Die Band hatte neun Titel auf Nummer eins in Deutschland während der 70er Jahre und steht jetzt kurz vor dem zehnten Erfolg. Do It All Over Again, die erste Single vom neuen Album Sweetlife, welches nun endlich auch in Deutschland erhältlich ist. In 2017 produziert ANDY SCOTT zusammen mit SUZI QUATRO und SLADE-Drummer DON POWELL ein vielbeachtetes Album unter den Namen Q.S.P und gehen 2018 auf ausgedehnte Australien-Tour. Für 2024 ist nun endlich die Veröffentlichung des neuen Albums geplant. Seit Jahrzehnten performed nun Andy Scott schon die Bühnen weltweit. Fast alle Shows in 2023 waren ausverkauft!! THE SWEET haben somit an Zugkraft nichts verloren.

Polka Party 2025: LaBrassBanda, Special Guests: Kellerkommando und SoulJam; 14. Juni 2025, 19 Uhr, unbestuhlt

Wer jemals schon auf einem LaBrassBanda-Konzert war, weiß, dass der Sommer schweißtreibend wird. Mit ihrer unnachahmlichen Mischung aus Brass, Pop, Techno und Ska lassen die Lederhosen-Punks bekanntlich keinen Stein auf dem anderen und machen aus jedem Konzert eine Party, auf der niemand stillstehen kann. Hier wird bis in die letzte Reihe getanzt, gehüpft und gesungen. Gut möglich, dass bei den Konzerten auch der eine oder andere neue Song vorgestellt wird.

Für den Sommer immer passend ist das LoveBeer, das LaBrassBanda gemeinsam mit Schneider Weisse, der ältesten Weissbierbrauerei der Welt, 2022 auf den Markt gebracht hat. Eine musikalisch-spritzige Komposition, die nach vielen Zugaben verlangt und im gut sortierten Getränkehandel erhältlich ist. LaBrassBanda goes TV: In der 4. Staffel der preisgekrönten SkyErfolgsserie „Babylon Berlin“, die ab Oktober 2022 ausgestrahlt wurde, hat die Band einen Gastauftritt mit dem neuen Song „Teufelstanz“, der sich als ein Hochgeschwindigkeitsjodler entpuppt. Einen weiteren Auftritt gab es im BR-Tatort „Königinnen“, der im Frühjahr 2023 in der ARD zu sehen war. Die Filmmusik dazu stammt von Stefan Dettl, genauso wie die der Amazon Prime Serie „Behind the Legend“ über den FC Bayern München, die bereits zu sehen ist. Nun freuen wir uns riesig LaBrassBanda im Sommer 2025 bei uns am Marktplatz Hallstadt begrüßen zu dürfen.

Kellerkommando – Fränkischer Folk mit fetten Beats

Am Anfang war die Idee, fränkische Volksmusik mit modernen Sounds zu mischen. Inzwischen hat sich die Bamberger Band in die Herzen unzähliger Menschen von der Nordsee bis zu den Alpen gespielt. Als fränkische Kulturbotschafter waren die fünf Männer sogar in der Ukraine und in Mexiko. Ihr unnachahmlicher Mix aus treibenden Beats, fettem Gebläse von Trompete und Posaune, markigen Synthbässen und verflixt sexy Ohrwürmern (immer wieder diese fränkischen Ohrwürmer aus Opas und Omas Plattenkiste!) lässt Beine zucken und Kehlen johlen.

Hier steckt viel Party drin, ein bisschen Ska, eine Prise Elektro, ein Batzen Punk, ein Hauch von Kerwa, selbst Metaller schütteln fröhlich Haare und Beine. So bunt wie die Musik ist die Mischung im Publikum: Menschen zwischen 0 und 100 Jahren reiben sich verwundert die Augen, dass sie auf demselben Konzert gelandet sind und alle miteinander Spaß haben, wenn das Kellerkommando seine fränkischen Hymnen anstimmt.

SoulJam

„Rap meets Rock“! Der schlichte wie offensichtliche Slogan trifft nicht nur die Vereinigung zweier Genres. Vielmehr fungiert er als Leitmotiv für die Verschmelzung seiner Komponenten: Eingängige Botschaften treffen auf tanzbare Grooves, Hiphop-typische Freestyles mischen sich mit amtlichen Rockriffs. Seit mehr als 10 Jahren beschallen SoulJam mit ihrem Credo die Straßen und Bühnen der Republik – als erstklassige Liveband und mit diversen Tonträgern im Gepäck.

Truck Stop | Live: Country und Western in concert; 15. Juni 2025, 19 Uhr

Truck Stop feierte 2023 ihr 50 jähriges Jubiläum. Nur wenige Bands können auf eine solche Erfolgsgeschichte zurückblicken. Die Meilensteine auf ihrem Weg zum Erfolg haben sie kontinuierlich gesetzt. „Wir sind stolz darauf, was wir auf unserem Weg erreicht haben und wir freuen uns darüber, dass die Fans und die Medien uns zur erfolgreichsten deutschen Country-Band aller Zeiten gekürt haben“, sagt voller Stolz Urgestein und Gründungsmitglied der Band, Teddy Ibing. Nach fünf Jahrzehnten im Musikgeschäft kann die Band auf eine mehr als beachtliche Historie zurückblicken. Truck Stop ist eine Legende und unbestrittener Vorreiter der deutschsprachigen Country Musik: Mehr als 45 Studio Alben hat die Band seit 1973 veröffentlicht und über 20 Millionen Tonträger verkauft. Bei weit über 6.000 Konzerte und Festivals in Deutschland, Österreich & Schweiz stand die Band auf der Bühne. Einfach unverwechselbar und das für drei Generationen Country-Fans.

Genau am 10. März 1973 in der Hansestadt Hamburg gegründet, spielten Truck Stop, die ihre Songs zunächst auf Englisch präsentierten, schon wenig später im Vorprogramm von Größen wie Johnny Cash, Fats Domino und Chuck Berry. Als sie sich dann Ende des Jahrzehnts für deutsche Texte entschieden hatten, avancierten sie endgültig zur größten deutschen Country-Band aller Zeiten. Nach gefeierten US-Shows, massiven Erfolgen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie gleich drei Goldenen Stimmgabeln, wurden Truck Stop schließlich als erste deutsche Band in die Country Hall of Fame aufgenommen.