Forchheimer Landrat Hermann Ulm besucht Fischzucht Aufseßtal

Landrat Dr. Hermann Ulm war zu Gast beim Unternehmerehepaar Maria und Karl Schwegel, die seit fast 40 Jahren in Wüstenstein die Fischzucht Aufseßtal betreiben.

Nach einer zünftigen Begrüßung mit geräucherten Forellen und Karpfen erzählte Karl Schwegel von den Herausforderungen für seinen Betrieb, in dem insgesamt zehn Personen arbeiten. Neben den aktuellen Einschränkungen durch Straßensperrungen in und um Wüstenstein, die zu merklichen Umsatzeinbußen im hauseigenen Laden führen, sind dies vor allem die üblichen Verdächtigen: Bürokratie und Fachkräftemangel. Letzteres konnte durch die Anstellung eines Mitarbeiters aus Usbekistan fürs Erste gelöst werden.

Die Erschließung eines neuen Fischweihers oder die Eindämmung von tierischen Konkurrenten wie Fischotter, Kormoran, Biber und Co. sorgen immer wieder für Diskussionen mit Behörden und anderen Interessengruppen. Landrat Dr. Ulm hörte sich alles interessiert an und wurde zum Abschluss noch durch die weitläufige Zuchtanlage geführt, in der Fische wie Saiblinge und Forellen heranwachsen, bis sie groß genug sind, um auf dem Teller zu landen.