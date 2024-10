Erzähl-Café in Bayreuth: Eine Reise durch Geschichten und Erinnerungen

Das Erzählen von Geschichten ist eine der ältesten Kulturformen der Menschheit. Wissen, Erfahrung und Erlebtes wurde Jahrtausende lang durch Zeitzeugen nur mündlich weitergegeben und blieb so für nachfolgende Generationen erhalten.

Erzähl-Café lädt zum gemeinsamen Austausch und Erinnern ein

Das Erzähl-Café am Dienstag, den 05. November, von 14:30 bis 16:00 Uhr, in der Cafeteria des BRK-Altstadtparks im Eichelweg 11 in Bayreuth knüpft an diese Tradition an und lädt die Bayreuther ein, sich in einer entspannten und respektvollen Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen auszutauschen.

Diesmal beschäftigt sich das Erzähl-Café mit dem Thema „Pipi Langstrumpf – oder: Lebensbejahende Visionen für unsere Zukunft“. Pippi Langstrumpf, das starke Mädchen mit dem roten Haar und den unkonventionellen Ansichten, ist heute aktueller denn je. Ihr berühmtes Motto: „Ich mach‘ mir die Welt, wie sie mir gefällt“ regt zum Nachdenken an – besonders in Zeiten, in denen schlechte Nachrichten unseren Alltag bestimmen. Kann man die Welt tatsächlich so gestalten, wie man sie sich wünscht? Teilnehmende haben die Möglichkeit, sich aktiv in Kleingruppen-Gesprächen einzubringen oder einfach den Erzählungen der anderen zu lauschen. Die Veranstaltung wird von Heike Komma von der Erlöserkirche moderiert. Interessierte Teilnehmende werden gebeten sich bis zum 31.10.2024, unter der Telefonnummer 0921 96705 anzumelden.

Mit wechselnden Themen wird das Erzähl-Café in den kommenden Monaten fortgesetzt.