Walsdorf: Polizei sucht dringend Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall

Die Polizei Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, sucht dringend nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Dienstag, 8. Oktober, 17.00 Uhr, in der Tütschengereuther Straße ereignete. (Pressebericht erging bereits am 09. Oktober)

Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem blauen Pkw, Opel Meriva, Richtung Dorfzentrum und erfasste auf Höhe zwischen „Am Siedner“ und Kalkofenstraße frontal eine 83-jährige Fußgängerin, die plötzlich auf die Straße lief und diese überquerte. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Die FFW Walsdorf war zur Absicherung vor Ort.