Vorbericht SC Eltersdorf – DJK Gebenbach

Morgen kommt die DJK Gebenbach zum Nachholspiel des 13. Spieltags in den ELSNER-Sportpark. Der eigentlich Termin konnte aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes nicht wahrgenommen werden. Es ist das letzte Spiel der Hinrunde für beide Teams.

Die DJK Gebenbach entwickelte sich in den letzten Spielen/Saisons so etwas wie zu einem Lieblingsgegner der Quecken. Die letzten fünf Partien konnten die Quecken allesamt gewinnen. Ein Blick auf die Tabelle lässt selbiges für Morgen vermuten, aber der Schein trügt ein wenig. So hatte die DJK zwar keinen guten Start in die Saison, aber hat sich in den letzten Spielen gefunden. Vier Partien ohne Niederlage stehen zu Buch, davon drei Siege. Unter anderem zuletzt in Kornburg. Die Quecken wollen natürlich ihren aktuellen Lauf von elf Spielen ohne Niederlage (davon acht Siege) zum Hinrundenabschluss fortsetzen.

Bernd Eigner: „Ich muss meiner Mannschaft großen Respekt zollen. In Neudrossenfeld haben wir Charakter gezeigt und uns den Sieg zum Schluss erarbeitet. Lange freuen können wir uns allerdings nicht. Schnelle Regeneration war angesagt und morgen geht es schon weiter. Gebenbach hat aktuell einen guten Lauf von vier ungeschlagenen Spielen. Wir wollen natürlich unseren Lauf weiter fortsetzen und die sehr gute Hinrunde mit einem Sieg abschließen.“

Zum Personal: Nicht dabei sein wird Kevin Bär (Langezeitverletzt), Moritz Fischer (verletzt) und Patrick Ort (Rotsperre). Fraglich ist Calvin Sengül (krank).