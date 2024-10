Verhandlung am Landgericht Bamberg

In der 43. Kalenderwoche 2024 findet am Landgericht Bamberg folgende (erstinstanzliche) Hauptverhandlung in Strafsachen statt:

Das Strafverfahren gegen den 21-jährigen M. wegen Nachstellung in Tateinheit mit Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz in 3 tateinheitlichen Fällen und Bedrohung in zwei tateinheitlichen Fällen und Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung am 22.10.2024 09:00 Uhr, vor der 3. Strafkammer (Az. 64 KLs 2109 Js 4387/24 jug).

Dem Angeklagten liegt zur Last, im Februar und März 2024 wiederholt und beharrlich die räumliche Nähe zu einer Berufsschullehrerin, die ihn in der AEO Bamberg unterrichtete, aufgesucht zu haben, und dadurch die Lebensgestaltung der Geschädigten beeinträchtigt zu haben. So soll er die Geschädigte entgegen ihrer ausdrücklichen Erklärungen in einer Vielzahl von Fällen auf ihrem Arbeitsweg abgepasst haben, teilweise um ihr Blumen zu überreichen und ihr mitzuteilen, dass er sie liebe. Dieses Verhalten soll durch den Angeklagten auch nicht abgestellt worden sein, nachdem die Geschädigte bei dem Amtsgericht Bamberg einen Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz erwirkt hatte, der ihm jedwede Kontaktaufnahme untersagte. Im weiteren Verlauf soll es auch zu Bedrohungen von Dritten und einer Sachbeschädigung gekommen sein.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte zu den Tatzeiten lediglich vermindert schuldfähig war und wegen einer extrem hohen Gefahr der Wiederholung gleichgelagerter Delikte eine Unterbringung des Angeklagten nach § 63 StGB im Raum steht.

Fortsetzungstermin: 23.10.2024, 09:00 Uhr