Ulrich Bertelshofer ist neuer Geschäftsführer der Hospitalstiftung Bayreuth

Der 42-Jährige löst damit Joachim Schneider ab, der im Juli 2024 leider plötzlich und unerwartet verstorben ist. Der Personalausschuss des Stadtrats hat in seiner September-Sitzung die Bestellung von Bertelshofer ab dem 1. Oktober beschlossen.

Ulrich Bertelshofer wurde 1982 in Kemnath geboren. Bertelshofer steht bereits seit Oktober 2005 in verschiedenen Funktionen in Diensten der Hospitalstiftung Bayreuth. Im Juni 2011 wurde Bertelshofer zur stellvertretenden Geschäftsführung ernannt, im Jahr 2013 übernahm er als Krankheitsvertretung für ein Jahr dauerhaft die Geschäftsführung. Nach einer Fortbildung zur verantwortlichen Pflegefachkraft/Einrichtungsleitung wurde Bertelshofer im Januar 2016 Einrichtungsleiter des Hospitalstifts. Von Dezember 2020 bis Mai 2022 war Bertelshofer zusätzlich in der Führungsgruppe Katastrophenschutz der Leiter Pflege für die Stadt Bayreuth.

„Mit Ulrich Bertelshofer haben wir einen erfahrenen und kompetenten Geschäftsführer, der die Hospitalstiftung und die Stadt Bayreuth seit langem kennt und ein würdiger Nachfolger für den zu früh verstorbenen Joachim Schneider ist“, so Oberbürgermeister Thomas Ebersberger.