Training „Kraft der Gedanken“ für mehr Erfolg und Zufriedenheit an der Hospiz-Akademie Bamberg

Training zur Kraft der Gedanken

Mentales Training für mehr Erfolg und Zufriedenheit

„Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Vorstellungen von den Dingen“. Was der antike Philosoph Epiktet formulierte und das rational-emotive Coaching nach Albert Ellis in Praxistools hinein vertiefte, ist die Erkenntnis, dass unsere Gedanken für unsere Gefühlswelt verantwortlich sind. „Denk dich (un)glücklich: Mit der Kraft der Gedanken zu mehr Erfolg und Zufriedenheit“ ist daher der Titel eines Trainings der Hospiz-Akademie Bamberg. Über das Entlarven und Umstrukturieren selbstschädigender oder realitätsferner Gedanken können wir Einfluss auf unser Gefühlsleben nehmen. Dieser Ansatz geht über das sogenannte „positive Denken“ weit hinaus und lässt den Blick auf innere Ursachen zu, die mithilfe von entsprechenden Tools wie der rationalen Selbstanalyse erkannt und bearbeitet werden können. Konflikte und Unzufriedenheit am Arbeitsplatz wie im persönlichen Alltag können erfolgreich und autonom angegangen und gelöst werden.

Das praxisorientiere Training

Das praxisorientiere Training wird von Markus Starklauf, Leiter der Hospiz-Akademie Bamberg, Diplom-Theologe, Praxis für Psychotherapie (HPG), systemischer Coach und Burnout-Berater durchgeführt. Es vermittelt die wesentlichen Hintergründe und ermöglicht das Erlernen von konkreten Werkzeugen, die zu mehr Erfolg und Zufriedenheit im beruflichen wie privaten Kontext führen können. Neben inhaltlichen Inputs und Austausch liegt der Schwerpunkt des Seminars auf einer angeleiteten Selbstreflexion an konkreten Beispielen aus dem beruflichen Kontext. Folgende Fragen werden beantwortet: Wie können wir selbstschädigende Gedanken entlarven? Wie kann ein Realitätscheck unserer Gedanken gelingen? Wie kann ich in konkreten Alltagssituationen „anders“ denken und so mehr Lebensqualität in Beruf und Alltag erlangen?.

Veranstaltungsdetails

Die Veranstaltung findet von Mi., 27. November, 8.30 Uhr bis Do., 28. November 2024, 15.30 Uhr in der Hospiz-Akademie Bamberg, Lobenhofferstraße 10, Bamberg, statt. Anmeldung unter der Veranstaltungsnummer B 06 auf www.hospiz-akademie.de