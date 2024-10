Seniorenkonzert in der Konzerthalle Bamberg

Das Seniorenkonzert, ein Klassiker der Bamberger Kulturszene, lädt auch dieses Jahr dazu ein, in die Welt der Musik einzutauchen – mit einem Programm, das von überraschenden Momenten nur so sprüht.

Das Programm, auf das sich das Publikum am Dienstag, 22. Oktober, ab 14.30 Uhr im Hegelsaal in Bamberg freuen kann, zeichnet sich dadurch aus, dass es verschiedene Generationen auf der Bühne zusammenführt und dabei Brücken schlägt: Das Spektrum reicht von heiteren Volksliedern über klassische Meisterwerke bis hin zu mitreißenden Swing- und Blues-Klängen. Klassische Werke von Brahms und Mozart treffen auf moderne Stücke, die von talentierten Nachwuchsmusikern präsentiert werden. Ein Akkordeon und ein Schlagzeug-Ensemble, das Streichquartett „Die Kleh-Blätter“ und auch ein E-Bass werden zu hören sein. Der Seniorenchor „Singende Spätlese“ unter der Leitung von Carolin Heckel wird das Publikum mit bekannten Melodien wie „Über sieben Brücken musst du gehen“ und „Halleluja“ zum Mitsummen einladen. Und Ingrid Pamperl zeigt, dass Musik auch immer etwas zum Mitmachen ist.

Ein Urgestein des Konzerts darf natürlich nicht fehlen: Ottos Swing und Blues Big Band, die von Beginn an dabei ist, wird mit ihrem unverwechselbaren Sound und der Leidenschaft für swingende Rhythmen für beschwingte Momente sorgen.

Martin Erzfeld, Leiter der Musikschule Bamberg, der erneut für Programmgestaltung und Moderation verantwortlich zeichnet, und Stefanie Hahn, Seniorenbeauftragte der Stadt, die die Organisation übernimmt, freuen sich: „Mit dem Seniorenkonzert unseren Gästen einen unbeschwerten Nachmittag bereiten zu können, ist das schönste Geschenk.“

Karten gibt es für 8 Euro (inklusive 2 Euro für die Garderobe) beim BVD in der Langen Straße, beim Infopoint im Rathaus am ZOB und im Seniorenbüro am Heinrichsdamm 1 in Bamberg.