RathausReport der Stadt Erlangen vom 21. Oktober 2024

Fünf Haltestellen werden barrierefrei

Fünf Bushaltestellen im Stadtgebiet werden im kommenden Jahr barrierefrei ausgebaut. Das hat der Bauausschuss des Stadtrats vor wenigen Tagen beschlossen. Im Rahmen des kontinuierlichen Ausbaus von mehreren Bussteigen jedes Jahr sind für 2025 die Haltestellen Äußere Brucker Straße/Paul-Gossen-Straße Südwest, Steigerwaldallee West, Frankenwaldallee West und Ost, Kanalstraße Nord und Süd sowie die Weinstraße West und Ost an der Reihe. Die beiden letztgenannten sollen im Zuge des Fahrbahndeckenerneuerungsprogramms 2025 mit umgebaut werden. Insgesamt sind für die Maßnahmen rund 730.000 Euro vorgesehen. Der barrierefreie Ausbau von Busbuchten wird regelmäßig mit ca. 75% der förderfähigen Kosten bezuschusst.

Stadtrat befasst sich mit Haushalt 2025

Die Einbringung des Haushaltsentwurfs 2025 durch Finanzreferent Konrad Beugel steht im Mittelpunkt der nächsten öffentlichen Sitzung des Stadtrats am Donnerstag, 24. Oktober, ab 16:15 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Außerdem geht es um die Neuberufungen in den Seniorenbeirat, die Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung, den Neuerlass der Grundsteuer-Hebesatzsatzung und den Ausbau von Mobilpunkten und Carsharing.

Stadträtin Fabiana Girstenbrei (Erlanger Linke) hat um Entbindung ihres Mandats gebeten, gleichzeitig wird ein Nachfolger vereidigt.

Weitere Informationen über Ausschüsse und Gremien gibt es im Internet unter www.ratsinfo.erlangen.de.

Erlanger Wochenmarkt feiert 650. Geburtstag

Der Erlanger Wochenmarkt feiert heuer sein 650-jähriges Bestehen. Mit einer Veranstaltung am Samstag, 26. Oktober, wird das Jubiläum begangen: Von 10:00 bis 18:00 Uhr hat der Markt geöffnet. Oberbürgermeister Florian Janik begrüßt um 11:00 Uhr mit der Fränkischen Weinkönigin Lisa die Gäste. Auch für Kinder gibt es bei der Markt-Feier etwas: Sie können Taschen und kleine Blumentöpfe selbst bemalen. Weitere Informationen im Internet unter www.erlangen.de/maerkte.

Neues Beratungsangebot für Photovoltaik-Anlagen

Vermieterinnen und Vermieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Mehrparteienhäusern sowie sonstigen vermieteten (Gewerbe-)Immobilien können sich ab sofort kostenlos zu Bau, Betrieb und Wirtschaftlichkeit der Umsetzung einer Photovoltaik-Anlage (PV) auf dem Dach beraten lassen. Das neue Angebot ist ein Kooperationsprojekt des Vereins Energiewende ER(H)langen e. V. und des städtischen Amtes für Umweltschutz und Energiefragen.

Der Ausbau der Solarkraft ist ein zentrales Ziel der Stadt. Auf den Dächern Erlangens ist noch viel Platz für Photovoltaik. Wohnungseigentümergemeinschaften, Vermieter und Mieter können auf verschiedene Weise an PV-Anlagen teilhaben. Welche Variante geeignet ist, kann man bei einer kostenfreien und unabhängigen Beratung erfahren.

Jakob Hagenberg, Berater für Solar-Strom-Vor-Ort-Versorgung, berät ab sofort kostenlos Interessierte zu den verschiedenen Aspekten zur Errichtung auf Mehrparteienhäusern und sonstigen vermieteten (Gewerbe-)Immobilien. Dazu zählen insbesondere Beratungen zu gesetzlichen Neuerungen und verschiedenen Betriebskonzepten sowie zu den Modalitäten zum Verkauf des lokal produzierten Stroms.

„Ein Drittel aller Wohngebäude sind Mehrfamilienhäuser. Auch in Erlangen haben wir ein enormes Solarpotenzial auf den Dächern von Mehrfamilienhäusern. Mit dem neuen Beratungsangebot möchten wir Erlangen zum Spitzenreiter beim Solarausbau machen“, erklärt Sabine Bock, Referentin für Umwelt und Klimaschutz der Stadt Erlangen.

Durch die Nutzung der Dachflächen auf Mehrparteienhäusern und sonstigen vermieteten (Gewerbe-)Immobilien erschließt sich ein weiteres Potenzial. Diese Modelle bieten allen Beteiligten Vorteile. So erhalten Bewohner und Mieter einen günstigen Tarif für grünen Strom, PV-Anlagenbetreiber profitieren von Renditen und es werden erneuerbare Energien genutzt und damit CO2-Emmisionen eingespart.

„Seit 2014 setzt sich der Verein Energiewende ER(H)langen e. V. für eine regenerative, lokale Energieversorgung in Erlangen und Erlangen-Höchstadt ein. Wir freuen uns, mit Jakob Hagenberg unser Beratungsangebot ausweiten zu können, sodass noch mehr Erlanger*innen, insbesondere Mieter*innen und Vermieter*innen von der Energiewende profitieren können“, erklärt Stefan Jessenberger, 1. Vorsitzender des Vereins Energiewende ER(H)langen e. V.

Für die kostenlose und unabhängige Beratung kann telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufgenommen werden (0152 09366765, jakob.hagenberg@energiewende-erlangen.de).

Weitere Informationen im Internet unter www.energiewende-erlangen.de oder unter www.erlangen.de/energieberatung.

Bunt, fröhlich und individuell: Logo für Special Olympics Landesspiele vorgestellt

Special Olympics Bayern (SOBY) hat das Logo der Landesspiele 2025 in Erlangen vorgestellt. Gemeinsam mit Athletinnen und Athleten der Lebenshilfe Erlangen und Bürgermeister Jörg Volleth lüftete SOBY-Vizepräsident Jürgen Auer das Geheimnis um das Veranstaltungslogo der größten, inklusiven Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in Bayern.

Mit einem bunten, fröhlichen und individuellen Design soll das Logo der Landesspiele ab sofort für Vorfreude und Wiedererkennung sorgen. Bürgermeister Jörg Volleth: „Das Logo passt super zu unserer Stadt, da es zeigt, wofür Erlangen steht. Durch sein fröhliches Design wird es maßgeblich dazu beitragen, die Landesspiele 2025 noch stärker zu bewerben und so dem Sport von Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung nachhaltig einen größeren Stellenwert in unserer Stadtgesellschaft zu verleihen. Daher freut es mich sehr, dass das Logo nun veröffentlicht wird und wirken kann.“

Das Veranstaltungslogo der Landesspiele beinhaltet neben dem Special Olympics Logo auch Wahrzeichen Erlangens. Die Hugenottenkirche und das Riesenrad der Bergkirchweih stehen dabei stellvertretend für die Tradition der Hugenottenstadt und die fränkische Gastfreundschaft der Stadt. Durch weitere Elemente wie Herz, Fahne und Medaille werden der Mut und das Selbstbewusstsein aber auch der sportliche Ehrgeiz und die Begeisterungsfähigkeit der Athletinnen und Athleten zum Ausdruck gebracht.

Jürgen Auer, Vizepräsident SOBY: „Das Logo der Landesspiele ist ein wichtiger Teil unserer Sichtbarkeit und der Identifikation vieler Menschen mit dieser Veranstaltung. Wir sind besonders glücklich darüber, dass bei der Erstellung unsere Athletinnen und Athleten beteiligt waren. Mit ihren Meinungen und Ideen haben sie uns den Weg vorgegeben. Ich bin mir sicher, dass das Logo viel Zustimmung erfahren und auch im Nachgang lange mit einer unvergesslichen Veranstaltung im Gedächtnis bleiben wird.“

Im Prozess der Erstellung waren Mitglieder des Athletenrats von SOBY und Athletinnen und Athleten der Lebenshilfe Erlangen beteiligt. In zwei Workshops tauschten sie sich über unterschiedliche Bereiche wie Sport, Freizeit im Allgemeinen, aber auch Wettbewerb oder die Landesspiele in Erlangen im Speziellen aus. Aus den Workshop-Ergebnissen wurde das finale Logo der Landesspiele erstellt.

Die Überraschung bei der Vorstellung im Historischen Saal der Volkshochschule Erlangen war groß. Stefanie Stamm, Athletin der Lebenshilfe Erlangen: „Das Logo der Landesspiele ist schön. Ich finde, es passt gut zu uns nach Erlangen.“ Auch bei Frank Morell, 1. Vorsitzender der Lebenshilfe Erlangen, steigt die Vorfreude auf die Veranstaltung: „Mir gefällt es super. Ein tolles Ergebnis aus unserem Workshop. Wir freuen uns sehr auf die Landesspiele 2025 in der Hugenottenstadt Erlangen.“

Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.erlangen.de/soby.

Fürther Straße gesperrt

Die Fürther Straße ist von kommendem Montag, 28. Oktober, bis Donnerstag, 31. Oktober, gesperrt. Betroffen davon ist der Bereich rund um die Kreuzung Felix-Klein-Straße. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet über die Felix-Klein-, Bunsen-, Äußere Tennenloher und Tennenloher Straße. Fußgänger können die Baustelle passieren, Radfahrer werden über die Leipziger Straße, Schorlach-, Friedhof- und Bachfeldstraße umgeleitet.

Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, werden derzeit u.a. die Bussteige Bruck-Kirche (West- und Ostseite) barrierefrei ausgebaut. Im Zuge des Asphaltdeckenbaus ist deshalb eine Vollsperrung nötig. Weitere Informationen im Internet unter www.erlangen.de/verkehr.

Sperrung in der Dompfaffstraße

In der Dompfaffstraße in Alterlangen kommt es von Montag, 28. Oktober, bis Donnerstag, 31. Oktober, zu einer Vollsperrung. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt informiert, wird dort ein Autokran aufgestellt. Die Umleitung über Hedenusstraße und Kosbacher Weg ist ausgeschildert.

Absperrpfosten werden wieder entfernt

An mehreren Stellen im Stadtgebiet werden ab Anfang November wieder Absperrpfosten entfernt, um die Durchführung des Winterdienstes zu gewährleisten. Bis in den April des kommenden Jahres hinein soll so eine Befahrung mit Räum- und Streufahrzeugen gewährleistet werden. Insgesamt handelt es sich um mehr als 130 Pfosten.