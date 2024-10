Projektchor für das Adventskonzert in der Werner-von-Siemens-Realschule Erlangen

Vier Wochen vor dem Adventskonzert ergeht die Einladung an alle Schüler, Lehrer, Eltern und Ehemalige der Werner-von-Siemens-Realschule Erlangen (WvS) zum Projektchor für das Adventskonzert.

In den Chorproben werden gemeinsam Chorsätze erarbeitet und in den Pausen ist die Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen. Ziel dieses Projektchores ist es sich untereinander besser kennen zu lernen und auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, das Schüler, Eltern, Lehrer und Ehemalige gemeinsam schaffen. Nicht zuletzt bietet unser Projektchor die Möglichkeit mit anderen in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.

Probentermine:

Mittwoch, den 20. Nov. 2024 von 18:00 bis 20:00 Uhr

Mittwoch, den 04. Dez. 2024 von 18:00 bis 20:00 Uhr

Mittwoch, den 11. Dez. 2024 von 18:00 bis 20:00 Uhr

jeweils im Musiksaal der Werner-von-Siemens-Realschule Erlangen, Elise-Spaeth-Straße 7, 91058 Erlangen, Eingang und Parkmöglichkeiten auf dem Schulhof.

Mittwoch, 18. Dez. 2024, 19:00 Uhr Musik und Meditation – Adventskonzert

der Werner-von-Siemens-Realschule in der Pfarrkirche Heilig Kreuz

Bitte eine kurze Anmeldung per E-Mail an: brg@wvs-erlangen.de