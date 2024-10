Praxisseminar „Konfliktklärung leicht gemacht“ in Lichtenfels

Kritische Gespräche und Konflikte sind normaler Bestandteil des Unternehmensalltags. Wie sich diese effizient und lösungsorientiert klären lassen, zeigt das Praxisseminar Konfliktklärung, welches am 28. Oktober beim FADZ Wirtschaftsverband in Lichtenfels stattfindet. Der erfahrene Coach und Rhetor Oliver Groß zeigt praxisnah auf, wie Konflikte durch strukturierte und souveräne Methoden nicht nur gelöst, sondern auch präventiv vermieden werden können. Das eintägige Seminar ist besonders geeignet für Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Personalentwickler und Kundenberater, die lernen möchten, proaktiv und konstruktiv mit Konflikten umzugehen und damit auch die Effizienz und Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu steigern. Eine Anmeldung ist über www.fadzwirtschaft.de/veranstaltungen möglich.

Über den FADZ Wirtschaftsverband

Der FADZ Wirtschaftsverband e.V. bildet das unternehmerische Engagement von mehr als 50 regionalen Mitgliedsunternehmen aus Industrie und Handwerk ab, vertritt deren Interessen und gestaltet Formate und Projekte im FADZ. Zu seinen weiteren Aufgaben gehört die dauerhafte Etablierung von Lichtenfels zum Hochschulstandort, sowie die Förderung der Vernetzung der Wirtschaft mit Hochschulen, Universitäten und dem neu geschaffenen Technologietransferzentrum.

