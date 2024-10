Neues Studentenwohnheim in Bayreuth in Planung

Die Stadt Bayreuth arbeitet derzeit an den planungsrechtlichen Grundlagen für ein weiteres Studentenwohnheim im nördlichen Bereich der Technologieachse an der Universitätsstraße. Der diesbezügliche Bebauungsplanentwurf kann in der Zeit von Montag, 21. Oktober, bis einschließlich 29. November auf der Homepage der Stadt unter https://www.o-sp.de/bayreuth/plan/beteiligung.php eingesehen werden. Parallel hierzu liegt er auch im Neuen Rathaus aus.

Auf dem Areal der Technologieachse an der Universitätsstraße wurde vor kurzem im südlichen Bereich ein Studentenwohnheim fertiggestellt. Aufgrund des anhaltend hohen Bedarfs an bezahlbaren Studentenwohnungen und der vorzüglichen Lage in unmittelbarer Nähe zur Universität, zum neuen Quartier Kreuzstein und zum Landschaftspark Tappertaue möchte das Studentenwerk auf dem noch unbebauten, nördlich gelegenen Grundstück ein weiteres Wohnheim für Studierende errichten. Die bisher vorgesehene gewerbliche Nutzung des Grundstücks wird vom Grundstückseigentümer nicht mehr weiterverfolgt, da das betreffende Unternehmen an einem anderen Standort Räumlichkeiten gefunden hat.

Um das Bauprojekt an diesem Standort zu ermöglichen, ist eine Änderung des Planungsrechts für diesen Teilbereich der Technologieachse erforderlich. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung Ende September der vorliegenden Planung zugestimmt und die Verwaltung mit den weiteren Schritten beauftragt.

Stellungnahmen können während des Veröffentlichungszeitraums abgegeben werden. Sie sollten möglichst elektronisch übermittelt werden, können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg erfolgen. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.

Die Planunterlagen werden parallel zur Veröffentlichung im Internet auch beim Stadtplanungsamt Bayreuth im Neuen Rathaus, Luitpoldplatz 13, 9. Obergeschoss (Öffentliche Planauflage), während der allgemeinen Dienststunden (Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr) öffentlich ausgelegt.

Während des Auslegungszeitraums besteht die Gelegenheit die Planung zu erörtern. Fragen können telefonisch oder per Mail gestellt werden. Falls eine persönliche Einsichtnahme und Erörterung der Planung im Rathaus gewünscht wird, wird um vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0921 25-1660 gebeten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes stehen für Auskünfte grundsätzlich Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr und bei Bedarf am Nachmittag zur Verfügung.