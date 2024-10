Neuer Dekanatsbezirk Bayreuth: Abschied von Dekan Markus Rausch und Gründungsfeier 2025

Abschied und Neubeginn in Pegnitz

Dekan Markus Rausch verabschiedet sich – Dekanatsbezirk Bayreuth neu gegründet

Der Pegnitzer Dekan Markus Rausch wird am 4. Adventssonntag, dem 22. Dezember 2024, feierlich aus seinem Amt verabschiedet werden. Er hatte sich erfolgreich auf die erste Pfarrstelle in der Kirchengemeinde Gefrees im Norden des neuen gemeinsamen Dekanatsbezirkes beworben und wird diese im kommenden Jahr übernehmen. Den Verabschiedungsgottesdienst für Markus Rausch in der Bartholomäuskirche in Pegnitz um 14.00 Uhr leitet Dekan Stefan Kirchberger aus Coburg als Stellvertreter der Regionalbischöfin. Dorothea Greiner tritt zum 1. November in den Ruhestand; die Bestimmung ihrer Nachfolge ist noch nicht abgeschlossen. Die Neugründung des Dekanatsbezirkes Bayreuth wird in einem Festgottesdienst am Epiphaniastag, dem 6. Januar, um 14.00 Uhr ebenfalls in der Bartholomäuskirche in Pegnitz gefeiert. Die beiden Dekane Jürgen Hacker und Manuél Ceglarek, derzeit gemeinsam für Bayreuth-Bad Berneck zuständig, werden für ihren erweiterten Dienstauftrag, der in Zukunft auch den Dekanatsbezirk Pegnitz umfassen wird, vom Stellvertreter der Regionalbischöfin, Stefan Kirchberger, eingeführt und gesegnet werden. Die Konstituierung der neuen Dekanatssynode ist für März 2025 geplant. Ein aus den beiden bisherigen Dekanatsbezirken paritätisch besetztes Strategieteam hatte in einem monatelangen intensiven Prozess die Struktur der Leitungsgremien des neuen Dekanatsbezirks Bayreuth erarbeitet.

Zum Hintergrund:

Der neue Dekanatsbezirk Bayreuth besteht offiziell ab 1.1.2025 und umfasst etwa die Fläche des Landkreises Bayreuth. Ihm gehören künftig rund 77.800 Gemeindeglieder in 53 Kirchengemeinden an, die in neun Regionen zusammenarbeiten. Die neue Dekanatssynode wird sich aus insgesamt 100 Personen, hauptamtlichen Mitarbeitenden sowie Kirchenvorstandsmitgliedern, zusammensetzen, die von den Kirchengemeinden entsandt werden. Die Dekanatssynode wählt aus ihren Reihen den neuen maximal 24-köpfigen Dekanatsausschuss. Dieser ist das aus Haupt- und Ehrenamtlichen gemischt besetzte Leitungsgremium mit Verantwortung u.a. für Immobilien- und Stellenplanung.