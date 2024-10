Mittelalter-Krimi in Gräfenberg

Ritter Wirnt und der König – ein Mordskrimi aus dem Mittelalter“ ist mein drittes Theaterstück über den berühmten Ritter-Dichter aus Gräfenberg. Es greift die aktuelle Theorie des Professoren-Ehepaars Seelbach auf, nach der Wirnt seinen Artusroman „Wigalois“ für die Staufer-Hochzeit am 21.Juni 1208 in Bamberg verfassen und dort vortragen sollte. Die Ermordung König Philipps am Bamberger Hochzeitstag zerstörte auch Wirnts Hoffnung auf ein hochrangiges, literarisch interessiertes Publikum.

Näheres zum Stück (Regie: Ute Müller-Geier, 30 Laienschauspieler und -spielerinnen) und seinem historischen Hintergrund, dem deutschen Thronstreit zwischen Staufern und Welfen (1198 bis 1208 n.Chr.), können Sie unserem gerade erschienenen Theater-Programmheft entnehmen.

2. Gräfenberger Ritter-Wirnt-Festspiele:

Uraufführung „Ritter Wirnt und der König – ein Mordskrimi aus dem Mittelalter“

Sonntag 20. Oktober, 19 Uhr, Frankoniahalle, Ecke Hubertusstraße/Lärchenstraße, Gräfenberg

2. Aufführung Samstag, 2. November, 19 Uhr, Frankoniahalle

3. Aufführung Sonntag. 3. November, 15 Uhr, Frankoniahalle

Eintritt:

16 Euro AK, 13 Euro VVK, 10 Euro ermäßigt (Mitglieder, Jugendliche unter 18).

Vorverkauf:

Sparkasse Bamberg-Forchheim, Geschäftsstelle Gräfenberg,

VR Bank, Bamberg-Forchheim, Geschäftsstelle Gräfenberg,

Schreibwaren Singer, Gräfenberg, B2-Laden, Igensdorf.

Buchungen im Internet: https://wirntkulturverein.de/events-buchen/

Veranstalter: KULTURVEREIN Wirnt von Gräfenberg e.V.

