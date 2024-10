Meister der Vorsaison zu stark: FC Eintracht Bamberg verliert gegen die Würzburger Kickers

Der FC Eintracht Bamberg hat im Derby gegen die Würzburger Kickers eine deutliche 0:4-Niederlage hinnehmen müssen. Vor heimischer Kulisse im Fuchs-Park-Stadion hielten die Domreiter in der ersten Halbzeit noch gut mit, doch in der zweiten Hälfte zeigte Würzburg seine Klasse und zog vor 1.097 Zuschauern davon. Mit der fünften Niederlage in Serie rutscht der FCE zwischenzeitlich auf einen direkten Abstiegsplatz (17.).

Gernlein: „Wir müssen jetzt zusammenstehen“

Trainer Jan Gernlein zeigte sich nach dem Spiel dennoch kämpferisch: „Wir haben heute ein ordentliches Spiel gemacht und waren in vielen Situationen auf Augenhöhe. Allerdings haben uns die letzten paar Prozente dazu gefehlt. Trotzdem war es die richtige Art und Weise von uns.“

Früher Rückstand

Von Beginn an kamen die Gäste aus Würzburg besser ins Spiel. Bereits in der 3. Minute verpasste Japaur per Kopf nur knapp das Tor. Der FCE stand tief, verteidigte kompakt und lauerte auf Konter. In der 14. Minute gerieten die Domreiter aber dennoch in Rückstand: Nach einer Ecke konnte die Bamberger Abwehr den Ball nicht klären, und der abgefälschte Schuss von Wessig landete unhaltbar im Netz.

Bamberg versuchte daraufhin, eine schnelle Antwort zu finden, doch klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. Ein Distanzschuss von Luca Leistner in der 27. Minute sowie eine ungenaue Hereingabe sorgten für etwas Gefahr, doch der Ausgleichstreffer blieb aus. So ging es mit einem knappen 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause.

Würzburger Doppelschlag nach der Pause

Die Hoffnung, das Spiel nach der Pause noch drehen zu können, wurde schnell zunichtegemacht. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Wessig das 2:0 für die Kickers. Er setzte sich geschickt im Strafraum durch und ließ Keeper Benedikt Willert keine Chance. Die Domreiter versuchten, sich gegen die drohende Niederlage zu wehren, konnten aber keine zwingenden Chancen herausspielen.

In der 64. Minute fiel die endgültige Entscheidung: Hannemann nutzte einen schnellen Konter und erhöhte auf 3:0. In der 76. Minute machte Japaur den 4:0-Endstand perfekt.