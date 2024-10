Medienflohmarkt am 22. und 23. Oktober im RW21

Am Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. Oktober, findet jeweils von 10 bis 17 Uhr in der RW21 Stadtbibliothek ein Medienflohmarkt statt. Hier finden Interessierte Bücher und andere Medien, die aus dem Bestand der Stadtbibliothek genommen worden sind, sowie Buchspenden, die nicht in das Bibliotheksangebot integriert wurden. Von Büchern für jedes Alter über Hörbücher und Filme bis hin zu Brett- und Konsolenspielen ist für jeden etwas dabei.