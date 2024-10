Kostenloser Vortrag: „Die Coburger Vogelwelt von 1869 bis 2022: Was hat sich in 150 Jahren verändert?“

Er ist in Hassenberg nahe der ehemaligen innerdeutschen Grenze aufgewachsen und hat hier eine Leidenschaft entwickelt, die ihn anschließend sein Leben lang begleiten wird: Bereits als Jugendlicher beobachtete Prof. Dr. Kai Frobel die Vögel, die den Todesstreifen zwischen der Bundesrepublik und der DDR als Lebensraum zurückerobert hatten. Bereits vor der Wende aktivierte Prof. Dr. Kai Frobel Naturschützer aus der Bundesrepublik und aus der DDR, und kämpfte mit ihnen für den Erhalt des „Grünen Bandes“, wie sie den 1400 Kilometer langen innerdeutschen Grenzstreifen kurzerhand nannten. Eine jahrzehntelange Geduldsprobe begann, die schließlich von Erfolg gekrönt ist: Heute ist der ehemalige Todesstreifen ein Biotopverbund von Weltrang, in dem mehr als 1200 Tier- und Pflanzenarten der Roten Liste Deutschlands leben. Für seinen unermüdlichen Einsatz wurde Prof. Kai Frobel 2020 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Noch heute gilt der „Vater des Grünen Bandes“ als ausgesprochener Kenner der heimischen Fauna. Deswegen freut sich der LBV Coburg, am Dienstag, 22. Oktober, einen Vortrag mit Prof. Kai Frobel anbieten zu können. Thema: „Die Coburger Vogelwelt von 1869 bis 2022: Was hat sich in 150 Jahren verändert?“ Seit 1869 wurden im Landkreis Coburg sechs Berichte über die Welt der Vögel von Natur- und Vogelschützern erstellt, die über mehr als 150 Jahre dokumentieren, welche Vögel als Brutvögel, Durchzügler oder Irrgäste lebten, verschwanden oder sich neu ansiedelten. Eine neue Quelle aus dem Jahr 1793 wurde kürzlich entdeckt. Der Vortrag beleuchtet die markanten Veränderungen der Coburger Vogelwelt, erklärt überraschende und alarmierende Entwicklungen und wirft einen Blick in die Zukunft. Die Ergebnisse stammen aus einem gemeinsamen „GlücksSpirale“-Projekt von Bund Naturschutz, LBV und der Ökologischen Bildungsstätte Oberfranken.

Der kostenlose Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Saal des Landgasthofs Kaiser, Neustadter Straße 24, in Dörfles-Esbach. Für alle, die dem Naturschutz-Experten von zuhause zuhören möchten, bietet der LBV Coburg unter http://www.t1p.de/naturschutzonline eine Liveübertragung der Veranstaltung an.