Kostenlose Schulung der Wirtschaftsförderung für Unternehmen im Coburger Land

Die Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen, ist für Unternehmen überlebenswichtig. Nur wer es schafft, seine Produkte oder Dienstleistungen erfolgreich zu vermarkten, wird langfristig erfolgreich sein. Gerade in der heutigen Zeit haben jedoch viele Unternehmen Schwierigkeiten, den richtigen Weg zu finden, um ihre Zielgruppe effektiv anzusprechen. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Coburg unterstützt sie dabei mit dem neuen Format UnternehmensImpulse.

„Potenzielle Kunden zu überzeugen und einen Vertragsabschluss zu erzielen, ist eine Kunst, die Übung und Erfahrung erfordert“, sagt Florian Eckardt von der Wirtschaftsförderung im Landratsamt Coburg. „Besonders kleine und junge Unternehmen tun sich oft schwer, den Zugang zu neuen Kunden zu finden.“ Als Gründungsberater steht er regelmäßig im Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern und weiß, wo der größte Bedarf an Unterstützung besteht.

Mit UnternehmensImpulse hat die Wirtschaftsförderung des Landkreises Coburg ein Wissensformat ins Leben gerufen, das Unternehmen praxisnahe Kompetenzen vermittelt. „Die großartige Resonanz unserer Teilnehmenden im letzten Jahr bestärkt uns darin, unser Angebot weiter auszubauen“, erklärt Martin Schmitz, Leiter der Landkreis-Wirtschaftsförderung. Er blickt zurück auf die vergangenen Schulungen zu den Themen Social Media und Online-Präsenz. Dieses Jahr stehen die neuen Themen „Telefonakquise, Einwandbehandlung und Gesprächsführung“ im Fokus, um neben einer guten digitalen Präsenz auch im direkten Gespräch überzeugen zu können.

Auch Landrat Sebastian Straubel hebt die Bedeutung persönlicher Kommunikation hervor: „Mir ist es wichtig, dass Menschen auf Menschen zugehen können. Dies praktizieren wir täglich im bürgerfreundlichen Landratsamt, und besonders in unserer Wirtschaftsförderung legen wir großen Wert auf Serviceorientierung.“ Das Ziel des Landkreises sei es, die Unternehmen im Coburger Land zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und weiter auszubauen. „Mit UnternehmensImpulse wird unsere Wirtschaftsförderung zukünftig regelmäßig spannende Kurz-Workshops zu aktuellen Themen organisieren, um bewährte Lösungen vorzustellen und wertvolles Wissen zu vermitteln“, lobt der Landrat.

Die nächste Schulung für Unternehmer findet am 30. Oktober von 15 bis 18 Uhr im Hans-Lotter Bürgerhaus in Dörfles-Esbach statt. Florian Eckardt freut sich bereits auf die Veranstaltung: „Wir sind stolz, mit Kim Bernd Kolb einen erfahrenen und versierten Verkaufstrainer gewonnen zu haben, der für renommierte Kunden wie zum Beispiel die Ergo Versicherung und den Sparkassenverband Bayern tätig ist.“ Der Kurz-Workshop kombiniert theoretische Grundlagen und praktische Übungen in den Bereichen Kundenakquise und Gesprächsführung. Ziel ist es, den Teilnehmenden Methoden zu vermitteln, mit denen sie sicherer und erfolgreicher in Verkaufssituationen agieren können.

Interessenten können sich ab sofort um einen der kostenfreien Seminarplätze bewerben. Ansprechpartner für Anmeldungen ist Florian Eckardt von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Coburg. Weiterführende Informationen gibt es unter www.wirtschaft-coburg.de

UnternehmensImpulse ist ein kostenfreies Angebot der Wirtschaftsförderung des Landkreises Coburg. Es richtet sich an alle Unternehmer und deren Mitarbeitende aus dem Coburger Land, die ihr Wissen erweitern und ihre Fähigkeiten vertiefen möchten. Das Format wird künftig mehrmals jährlich zu verschiedenen Themen angeboten.