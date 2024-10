Informationsfahrt zum Bayerischen Landtag mit MdL Florian Köhler

Einladung zur Informationsfahrt in den Bayerischen Landtag

Politik hautnah erleben: Info-Fahrt zum Bayerischen Landtag

Der Landtagsabgeordnete Florian Köhler lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, am Mittwoch, den 13. November 2024, den Bayerischen Landtag in München zu besuchen. Diese Informationsfahrt bietet eine einzigartige Gelegenheit, spannende Einblicke in die Arbeit des Landtags zu erhalten und den politischen Alltag hautnah mitzuerleben.

Tagesprogramm

Das Tagesprogramm beinhaltet: ein gemeinsames Mittagessen, eine Diskussionsrunde mit Florian Köhler, einen Film über den Landtag und den Besuch der Plenarsitzung. Im Anschluss haben die Teilnehmer Zeit, die Landeshauptstadt München auf eigene Faust zu erkunden.

Anmeldung

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bis zum Dienstag, 5. November 2024 unter folgendem Link anmelden: http://infofahrt.flokoehler.de.

Florian Köhler freut sich auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam mit Ihnen einen lehrreichen und interessanten Tag im Bayerischen Landtag zu verbringen!