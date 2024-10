Festnahme nach Auseinandersetzung auf offener Straße in Schlüsselfeld

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg:

SCHLÜSSELFELD, LKR. BAMBERG. Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Freitagmittag nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Freitagmittag kam es in der Bamberger Straße zu einem Streit zwischen dem Opfer und zwei Männern im Alter von 36 und 39 Jahren. Im Zuge der Auseinandersetzung schlugen die beiden Männer den 32-Jährigen nieder und traten den am Boden liegenden Mann. Anschließend flüchteten sie mit einem Fahrzeug. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei fahndete umgehend nach den Tätern. Noch am Nachmittag nahmen Einsatzkräfte die beiden Männer in Schlüsselfeld fest. Die Täter wurden am Samstagvormittag dem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ dieser Haftbefehl gegen die beiden Männer. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.