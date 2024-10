Einladung zum Landesfrauenseminar in Nürnberg

Alle Jahre wieder, so auch am 02.11.2024, findet im Haus der Heimat, Imbuschstraße 1, Nürnberg ein Landesseminar für Frauenreferentinnen, Kulturreferenten und -referentinnen sowie an Schlesien Interessierte statt.

Behandelt werden z.B. Änderungsvorschläge in der Gruppenarbeit und Kontakte zu anderen Gruppen. Öffentlichkeitsarbeit und Schlesische Mundart. Wichtig erscheint auch das Thema „Unsere Vereinsdaten leben. Wohin mit den Erinnerungen? = Archivierung von Vereinsunterlagen.

.

Anmeldungen bitte sofort an mich, unter Tel. 09191-80048 oder E-Mail: schlesie@woschke.de.