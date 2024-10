Einbruchsdelikte in Bamberg, Bayreuth, Selb und Weidhausen

Einbruch in Firma in Selb – Zeugen gesucht

SELB, LKR. WUNSIEDEL. Unbekannte Täter brachen vergangene Woche in ein Firmengebäude in Selb ein und stahlen unter anderem etliche Spielwaren. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Mittwoch, 16. Oktober, 12 Uhr, bis Samstag, 19. Oktober, 8.30 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Firma in der Selber Bahnhofstraße. Dort zapften sie knapp dreitausend Liter Heizöl ab und stahlen außerdem über tausend Spielzeuge. Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße bemerkt hat, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof.

Einbruch in Bamberger Wohnhaus – Kripo sucht Zeugen

BAMBERG. Unbekannte Täter nutzten eine längere Abwesenheit der Bewohner und brachen in deren Doppelhaushälfte ein. Dort stahlen sie unter anderem Schmuck. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 28. September 2024, 18 Uhr, bis Samstag, 19. Oktober 2024, 1 Uhr, drangen Diebe gewaltsam in ein Haus in der Greiffenbergstraße ein. Sie durchwühlten die Räume und stahlen Schmuck und technische Geräte im Gesamtwert einer mittleren vierstelligen Summe, bevor sie unerkannt flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Greiffenbergstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.

Einbruch in Bayreuther Wohnung – Zeugenaufruf

BAYREUTH. Vergangene Woche verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus und stahlen Schmuck. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter brachen im Zeitraum von Montag, 14. Oktober, 16 Uhr, bis Sonntag, 20. Oktober, 12.30 Uhr, in die Wohnung in der Eduard-Bayerlein-Straße ein. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck im Gesamtwert einer niedrigen fünfstelligen Summe. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Eduard-Bayerlein-Straße bemerkt hat, setzt sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung.

Einbruch in Firmengebäude in Weidhausen – Zeugen gesucht

WEIDHAUSEN B.COBURG, LKR. COBURG. Am Sonntag hatte es ein Einbrecher auf ein Firmengebäude in der Mödlitzer Straße abgesehen. Der Unbekannte stahl Bargeld und verursachte einen immensen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Ein Mitarbeiter betrat am Sonntag, um kurz nach 13.30 Uhr, die Firma in der Mödlitzer Straße und störte damit zufällig einen Einbrecher, der sich gewaltsam Zutritt verschafft hatte. Dem Unbekannten gelang mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag die Flucht in südliche Richtung. Er verursachte bei seinem Beutezug durch das Gebäude einen Sachschaden in Höhe einer mittleren fünfstelligen Eurosumme.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

175 – 180 Zentimeter groß

schlank

dunkel gekleidet

trug eine auffällig blaue Sturmhaube

Wer die beschriebene Person gesehen hat oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.