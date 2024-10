Einbruch in Weisendorfer Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Weisendorf (ots) – Am Samstagnachmittag (19.10.2024) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Weisendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 19:45 Uhr gelangten der oder die Unbekannten durch aufhebeln der Terrassentür in das Einfamilienhaus im Streitäckerweg.

Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Kommoden und entwendeten Gegenstände in noch unbekanntem Wert.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei.

Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in

Verbindung zu setzen.