Die Sparkasse Rattelsdorf feiert ihr 50-jähriges Jubiläum mit mehreren Spenden

Sparkassengeschäftsstelle Rattelsdorf seit 50 Jahren vor Ort

50 Jahre Sparkasse Rattelsdorf: So feierte die Filiale ihr Jubiläum!

Vor 50 Jahren wurde in der Geschäftsstelle Rattelsdorf das erste Kundenkonto eröffnet. Am 1. April 1974 war es so weit, ab diesem Tag hatten die Rattelsdorfer einen eigenen Anlaufpunkt der Sparkasse für ihre Finanzen vor Ort. Die Kontenmenge ist seitdem von Jahr zu Jahr immer größer geworden, mittlerweile werden fast 1 400 Konten verwaltet.

Dana Benkert, die die Geschäftsstelle seit 1. Juli 2022 leitet, zeigt sich stolz, dass das Vertrauen der Kundinnen und Kunden am stetig wachsenden Geschäftsvolumen deutlich wird. „Kundennähe wird bei uns großgeschrieben. Mein Team und ich helfen gerne bei allen Finanzfragen“, erklärt Dana Benkert.

Die Geschäftsstelle befindet sich seit 1996 im neu gebauten Haus in der Joseph-Babo-Straße 31, Rattelsdorf, (vormals Jahnstraße). Zuvor war sie im Rathaus untergebracht.

Spendenübergabe zum Jubiläum

Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums überreichte die Geschäftsstelle Rattesldorf gerne drei Spenden über je 1 000 Euro an den Kindergarten Rattelsdorf, Kindergarten Mürsbach und die Kinderkrippe „Mäuseburg“ in Rattelsdorf. „Während Bankgeschäfte heutzutage zunehmend online in der Internet-Filiale oder mobil per App abgewickelt werden, bieten wir darüber hinaus qualifizierte Beratung und Expertenwissen vor Ort. Für unsere Kundinnen und Kunden verbinden wir die digitale mit der analogen Welt – ein Erfolgsrezept für die Zukunft“, sagt Stephan Kirchner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bamberg.