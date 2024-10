Die Linke: Jetzt auch in Forchheim!

Die Linke Bamberg-Forchheim: Am 13.10.2024 konstituierten 13 Mitglieder der Partei die Linke aus Forchheim Stadt und Land, um einen Landkreisverband in Forchheim zu gründen. Im Fokus stand die Wahl des Landkreisverbandsvorstand sowie eine Diskussion um die politische Arbeit in Forchheim und Umgebung.

In den Vorstand gewählt wurden Hannes Weiß, Niklas Ott, sowie Lara Igl. Igl ist ebenfalls Mitglied des Kreisvorstandes und wird kommendes Wochenende als Bundesparteitagsdelegierte die Zukunft der Partei mitentscheiden. Dass die Linke nun auch in Forchheim eine eigene Gruppe hat, bedeute ihr sehr viel. „Jetzt können wir endlich lokale Themen besser aufgreifen und zeigen, dass die Linke den Menschen vor Ort hilft“, so das Kreis- und Landkreisvorstandsmitglied. Hannes Weiß hofft, dass dies der Startschuss dafür war, wieder soziale Politik in Forchheim und Umgebung in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu bringen. „Wir werden den Menschen zu zeigen, dass wir präsenter, aktiver und motivierter denn je sind“ konstatiert Weiß. Der dritte im Bunde Niklas Ott ist versiert in sozial verträglicher Klimapolitik und möchte die Transformation mit den Menschen gemeinsam anpacken. Ott lädt dabei alle ein: „Wir heißen jede Unterstützung willkommen“.

Interessierte können sich via Anruf, Email oder per Direktnachricht über Instagram an den Kreisverband wenden. Eine direkte Kontaktadresse zur Landkreisgruppe wird es zeitnah gegeben.